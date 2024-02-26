Rio Branco VN pode receber multa de R$ 100 mil por protesto contra a FES

Uma manifestação da sua torcida pode resultar em multa para o Rio Branco VN. Na noite desta segunda-feira, pouco antes do seu jogo mais importante do ano, o Brancão Polenteiro será julgado por uma faixa de protesto contra a Federação de Futebol (FES), estendida no Olímpio Perim.
No empate em 0 a 0 com o Jaguaré, pela sexta rodada, a torcida do Tricolor da Região Serrana estendeu, na arquibancada do estádio, uma faixa com os dizeres "FES VERGONHA". A manifestação direcionada à entidade foi motivada pela discordância em relação às decisões da arbitragem contrárias ao Rio Branco VN.
Na semana que antecedeu o jogo, o árbitro Raphael Garcia não marcou um pênalti claro do goleiro Neguete sobre o atacante Sorriso, na derrota de 1 a 0 para o Rio Branco-ES, no Kleber Andrade. O erro foi determinante no resultado negativo do time que luta para se manter na primeira divisão.
Rio Branco VN pode ser multado em até R$ 100 mil
O Rio Branco VN será julgado pela Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo. A audiência acontece nesta segunda-feira, a partir das 18h30, por videoconferência.
Na denúncia, a Procuradoria do TJD-ES anexou o trecho da súmula que relata o episódio ocorrido no jogo Rio Branco VN 0 x 0 Jaguaré. O documento foi redigido pelo árbitro da partida, Arthur Rabelo (CBF).
"Informo que antes do inicio da partida, havia uma faixa estendida pela torcida do Rio Branco F.C. onde dizia: ' FES VERGONHA'. Informo também que antes da partida se iniciar a mesma faixa foi dobrada deixando apenas a escrita 'VERGONHA' aparente."
O Brancão Polenteiro será julgado Artigo 191, incisos I e II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata do não-cumprimento do regulamento geral da competição. Caso seja condenado, o clube pode receber uma multa que varia de R$ 100 a R$ 100 mil.
"É uma tentativa de censura", afirma diretor do Rio Branco VN
Em meio à luta para não ser rebaixado, o Rio Branco VN recebeu a denúncia com surpresa e sentimento de tristeza. Diretor do clube, Frederico Rodrigues afirma que a acusação é uma retaliação da Federação de Futebol (FES) diante das recentes reclamações do Brancão Polenteiro contra a arbitragem.
"A gente recebe essa denúncia com muita tristeza. Tristeza porque é uma óbvia retaliação às sucessivas reclamações que fizemos contra a arbitragem. E reclamações com razão, tanto que eles afastam os árbitros do jogo contra o Rio Branco-ES. A gente fica indignado porque é uma tentativa óbvia de censura e que a gente não vai se calar."
O dirigente do Rio Branco VN, que é advogado e vai fazer a defesa do clube no julgamento, diz que a denúncia é uma "tentativa de calar a torcida".
"Através de uma tentativa de calar a torcida, eles querem punir o clube. Essa situação não é um caso, por exemplo, da gente estar deixando que a torcida cometa alguma agressão ou atire objetos dentro do campo, sem tomar nenhuma providência. Tudo isso é uma manifestação de indignação aos sucessivos erros de arbitragem que tiveram contra o clube", finalizou.
A reportagem do ge.globo entrou em contato com a Federação de Futebol (FES), para repercutir a declaração do diretor do Rio Branco VN, mas até o momento a mesma não se manifestou.
Brancão pode escapar do rebaixamento nesta segunda
O Rio Branco VN enfrenta o Estrela do Norte, em Cachoeiro de Itapemirim, no jogo de encerramento da penúltima rodada do Campeonato Capixaba 2024. A partida é um confronto direto contra o rebaixamento. Se vencer, o Brancão Polenteiro escapa da Série B. Em caso de empate, o time Venda Nova tem que torcer para que o Serra não vença o Estrela, na última rodada. Se perder, o Rio Branco terá que contar com um empate no duelo Serra contra o Estrela. O ge.globo acompanha a partida em Tempo Real.