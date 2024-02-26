Rio Branco VN pode receber multa de R$ 100 mil por protesto contra a FES

Faixa de protesto contra a Federação de Futebol (FES) Crédito: TVE Espírito Santo

Uma manifestação da sua torcida pode resultar em multa para o Rio Branco VN. Na noite desta segunda-feira, pouco antes do seu jogo mais importante do ano, o Brancão Polenteiro será julgado por uma faixa de protesto contra a Federação de Futebol (FES), estendida no Olímpio Perim.

No empate em 0 a 0 com o Jaguaré, pela sexta rodada, a torcida do Tricolor da Região Serrana estendeu, na arquibancada do estádio, uma faixa com os dizeres "FES VERGONHA". A manifestação direcionada à entidade foi motivada pela discordância em relação às decisões da arbitragem contrárias ao Rio Branco VN.

Na semana que antecedeu o jogo, o árbitro Raphael Garcia não marcou um pênalti claro do goleiro Neguete sobre o atacante Sorriso, na derrota de 1 a 0 para o Rio Branco-ES, no Kleber Andrade. O erro foi determinante no resultado negativo do time que luta para se manter na primeira divisão.

Rio Branco VN pode ser multado em até R$ 100 mil

O Rio Branco VN será julgado pela Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo. A audiência acontece nesta segunda-feira, a partir das 18h30, por videoconferência.

Na denúncia, a Procuradoria do TJD-ES anexou o trecho da súmula que relata o episódio ocorrido no jogo Rio Branco VN 0 x 0 Jaguaré. O documento foi redigido pelo árbitro da partida, Arthur Rabelo (CBF).

"Informo que antes do inicio da partida, havia uma faixa estendida pela torcida do Rio Branco F.C. onde dizia: ' FES VERGONHA'. Informo também que antes da partida se iniciar a mesma faixa foi dobrada deixando apenas a escrita 'VERGONHA' aparente."

O Brancão Polenteiro será julgado Artigo 191, incisos I e II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata do não-cumprimento do regulamento geral da competição. Caso seja condenado, o clube pode receber uma multa que varia de R$ 100 a R$ 100 mil.

Rio Branco VN é denunciado por faixa estendida por torcedores Crédito: TJD-ES

"É uma tentativa de censura", afirma diretor do Rio Branco VN

Em meio à luta para não ser rebaixado, o Rio Branco VN recebeu a denúncia com surpresa e sentimento de tristeza. Diretor do clube, Frederico Rodrigues afirma que a acusação é uma retaliação da Federação de Futebol (FES) diante das recentes reclamações do Brancão Polenteiro contra a arbitragem.

"A gente recebe essa denúncia com muita tristeza. Tristeza porque é uma óbvia retaliação às sucessivas reclamações que fizemos contra a arbitragem. E reclamações com razão, tanto que eles afastam os árbitros do jogo contra o Rio Branco-ES. A gente fica indignado porque é uma tentativa óbvia de censura e que a gente não vai se calar."

O dirigente do Rio Branco VN, que é advogado e vai fazer a defesa do clube no julgamento, diz que a denúncia é uma "tentativa de calar a torcida".

"Através de uma tentativa de calar a torcida, eles querem punir o clube. Essa situação não é um caso, por exemplo, da gente estar deixando que a torcida cometa alguma agressão ou atire objetos dentro do campo, sem tomar nenhuma providência. Tudo isso é uma manifestação de indignação aos sucessivos erros de arbitragem que tiveram contra o clube", finalizou.

A reportagem do ge.globo entrou em contato com a Federação de Futebol (FES), para repercutir a declaração do diretor do Rio Branco VN, mas até o momento a mesma não se manifestou.

Brancão pode escapar do rebaixamento nesta segunda