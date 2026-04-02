Na Sexta-feira Santa, é comum que muitas pessoas não consumam carne vermelha, seja por motivos religiosos ou tradições culturais familiares. Neste dia, algumas receitas ganham grande destaque, sendo as preparações à base de peixe as mais populares. No entanto, há uma variedade de pratos deliciosos que podem ser desfrutados na ocasião.
A seguir, confira 9 receitas sem carne para a Sexta-feira Santa!
1. Risoto de cogumelo
Ingredientes
- 300 g de cogumelo paris fatiado
- 360 g de arroz arbóreo
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 45 g de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque o azeite de oliva e uma colher de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar macio e dourado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o arroz arbóreo e refogue até que os ingredientes estejam bem encorpados.
Junte o vinho branco ao arroz, mexendo constantemente, até secar. Enquanto isso, em uma panela grande, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo baixo para aquecer. Aos poucos, coloque o caldo de legumes no arroz e cozinhe até secar, mexendo constantemente. Repita o processo até que o arroz esteja al dente . Desligue o fogo, adicione o queijo parmesão e o restante da manteiga e mexa para incorporar. Polvilhe com salsinha e sirva em seguida.
2. Cuscuz marroquino com legumes
Ingredientes
- 180 g de cuscuz marroquino
- 1 xícara de chá de caldo de legumes
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos pequenos
- 1 abobrinha descascada e cortada em cubos pequenos
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos pequenos
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 15 g de uva-passa
- 15 g de amêndoas laminadas
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha fresca picada para decorar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até que os legumes estejam macios. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela pequena, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo baixo para aquecer. Em um recipiente, coloque o cuscuz marroquino e despeje o caldo de legumes fervente sobre ele. Tampe e deixe descansar até que todo o líquido seja absorvido.
Em uma frigideira pequena, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte as amêndoas e doure. Retire as amêndoas da frigideira e reserve. Na mesma panela, coloque a uva-passa e leve ao fogo médio por 1 minuto. Desligue o fogo e acrescente a uva-passa aos legumes refogados. Tempere com cominho em pó, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Mexa para incorporar e adicione o cuscuz marroquino. Polvilhe com as amêndoas e decore com salsinha. Sirva em seguida.
3. Panqueca de espinafre com ricota e nozes
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Recheio
- 2 xícaras de chá de espinafre
- 200 g de ricota
- 1/2 xícara de chá de nozes
- 1 dente de alho
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
- 2 xícaras de chá de tomate picado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de açúcar
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para finalizar
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque a farinha de trigo, o leite, os ovos, o azeite, o sal. Bata até obter uma massa homogênea e lisa. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com azeite. Despeje uma porção da massa e espalhe formando um disco fino. Deixe dourar de um lado, vire e doure o outro. Repita o processo até terminar a massa. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Transfira para um recipiente, acrescente a ricota e as nozes e misture bem até formar um recheio homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o recheio sobre cada panqueca, enrole e disponha em um refratário.
Molho
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o tomate e misture bem, amassando levemente. Cozinhe em fogo baixo até o molho encorpar. Tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione o açúcar e finalize com folhas de manjericão. Despeje o molho sobre as panquecas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos ou até aquecer bem. Sirva em seguida.
4. Moqueca de banana-da-terra
Ingredientes
- 4 bananas-da-terra cortadas em rodelas grossas
- 1 cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e cortado em rodelas
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 200 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de coentro fresco picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e refogue até murchar. Junte as bananas-da-terra e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Regue com leite de coco e finalize com o azeite de dendê. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.
5. Lasanha de legumes
Ingredientes
- 500 g de massa para lasanha
- 2 abobrinhas cortadas em rodelas finas
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas finas
- 1 berinjela cortada em rodelas finas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas finas
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 240 ml de molho de tomate
- 180 g de queijo muçarela ralado
- 180 g de queijo parmesão ralado
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as abobrinhas, as cenouras, a berinjela e o pimentão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até que os legumes estejam macios. Desligue o fogo e reserve.
Em um refratário, espalhe uma camada fina de molho de tomate. Coloque uma camada de massa para lasanha por cima e adicione os legumes refogados. Cubra com molho de tomate e queijo muçarela. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com uma camada de queijo muçarela. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
6. Nhoque de cenoura com molho de parmesão
Ingredientes
Nhoque
- 2 xícaras de chá de cenoura cozida e amassada
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 gema de ovo
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Água para cozinhar
Molho
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Nhoque
Em um recipiente, misture a cenoura com a gema de ovo, a manteiga, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione a farinha de trigo aos poucos e misture até formar uma massa homogênea, que não grude nas mãos. Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, faça rolinhos com a massa e corte em pequenos pedaços no formato de nhoque. Leve uma panela com água ao fogo médio até levantar fervura. Cozinhe os nhoques em pequenas porções até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve.
Molho
Em uma panela em fogo baixo, derreta a manteiga. Adicione o creme de leite e misture bem. Acrescente o queijo parmesão ralado e mexa até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione os nhoques ao molho e misture delicadamente até envolver bem. Sirva em seguida.
7. Ratatouille
Ingredientes
- 1 berinjela cortada em rodelas finas
- 2 abobrinhas cortadas em rodelas finas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras finas
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas finas
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 4 tomates sem sementes e cortados em rodelas finas
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 2 colheres de sopa de azeitede oliva
- 1 ramo de manjericão
- 1 ramo de alecrim
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque uma colher de sopa de azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os pimentões e refogue até que comecem a amolecer. Transfira a cebola, o alho e os pimentões refogados para o fundo de uma assadeira grande. Em seguida, faça camadas de berinjela, abobrinha e tomate sobre os pimentões, alternando entre eles e sobrepondo levemente.
Em um recipiente pequeno, coloque o extrato de tomate, o restante do azeite de oliva, o alecrim, o manjericão, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Despeje o molho sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora. Sirva em seguida.
8. Tomate recheado com quinoa
Ingredientes
- 6 tomates
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1 cenoura descascada e picada
- 1 abobrinha descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 45 g de salsinha fresca picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Corte as tampas dos tomates e retire cuidadosamente a polpa e as sementes com uma colher. Reserve os tomates. Em uma panela, coloque a quinoa e cubra com o caldo de legumes. Leve ao fogo baixo para cozinhar até secar. Desligue o fogo e reserve.
Em uma frigideira grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão vermelho, a cenoura e a abobrinha e refogue até que os legumes estejam macios, mas ainda crocantes. Junte o milho-verde, a ervilha e a salsinha e misture. Cozinhe por mais 5 minutos e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Desligue o fogo e misture os legumes refogados com a quinoa cozida. Coloque os tomates em uma assadeira e recheie-os generosamente com a mistura de quinoa e legumes. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
9. Macarrão ao pesto
Ingredientes
- 250 g de macarrão penne
- 1 xícara de chá de folhas de manjericão
- 1/3 de xícara de chá de castanhas-do-pará
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve um pouco da água do cozimento.
Em um liquidificador, coloque o manjericão, a castanha-do-pará, o alho, o queijo parmesão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter um molho cremoso. Se preferir, adicione um pouco da água do macarrão para ajustar a textura. Misture o pesto ao macarrão ainda quente e mexa para incorporar. Sirva em seguida.