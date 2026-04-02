Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastronomia

9 receitas sem carne para a Sexta-feira Santa

Veja como é possível preparar pratos deliciosos para aproveitar o feriado com a família
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 19:53

Risoto de cogumelo (Imagem: Dmitrii Ivanov | Shutterstock)
Risoto de cogumelo Crédito: Imagem: Dmitrii Ivanov | Shutterstock
Na Sexta-feira Santa, é comum que muitas pessoas não consumam carne vermelha, seja por motivos religiosos ou tradições culturais familiares. Neste dia, algumas receitas ganham grande destaque, sendo as preparações à base de peixe as mais populares. No entanto, há uma variedade de pratos deliciosos que podem ser desfrutados na ocasião.
A seguir, confira 9 receitas sem carne para a Sexta-feira Santa!

1. Risoto de cogumelo

Ingredientes

  • 300 g de cogumelo paris fatiado
  • 360 g de arroz arbóreo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 45 g de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o azeite de oliva e uma colher de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar macio e dourado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o arroz arbóreo e refogue até que os ingredientes estejam bem encorpados. 
Junte o vinho branco ao arroz, mexendo constantemente, até secar. Enquanto isso, em uma panela grande, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo baixo para aquecer. Aos poucos, coloque o caldo de legumes no arroz e cozinhe até secar, mexendo constantemente. Repita o processo até que o arroz esteja al dente . Desligue o fogo, adicione o queijo parmesão e o restante da manteiga e mexa para incorporar. Polvilhe com salsinha e sirva em seguida.

2. Cuscuz marroquino com legumes

Ingredientes

  • 180 g de cuscuz marroquino
  • 1 xícara de chá de caldo de legumes
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos pequenos
  • 1 abobrinha descascada e cortada em cubos pequenos
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos pequenos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 15 g de uva-passa
  • 15 g de amêndoas laminadas
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha fresca picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até que os legumes estejam macios. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela pequena, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo baixo para aquecer. Em um recipiente, coloque o cuscuz marroquino e despeje o caldo de legumes fervente sobre ele. Tampe e deixe descansar até que todo o líquido seja absorvido.
Em uma frigideira pequena, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte as amêndoas e doure. Retire as amêndoas da frigideira e reserve. Na mesma panela, coloque a uva-passa e leve ao fogo médio por 1 minuto. Desligue o fogo e acrescente a uva-passa aos legumes refogados. Tempere com cominho em pó, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Mexa para incorporar e adicione o cuscuz marroquino. Polvilhe com as amêndoas e decore com salsinha. Sirva em seguida.

3. Panqueca de espinafre com ricota e nozes

Ingredientes

Massa
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar
Recheio
  • 2 xícaras de chá de espinafre
  • 200 g de ricota
  • 1/2 xícara de chá de nozes
  • 1 dente de alho
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
  • 2 xícaras de chá de tomate picado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de açúcar
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Massa
No liquidificador, coloque a farinha de trigo, o leite, os ovos, o azeite, o sal. Bata até obter uma massa homogênea e lisa. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com azeite. Despeje uma porção da massa e espalhe formando um disco fino. Deixe dourar de um lado, vire e doure o outro. Repita o processo até terminar a massa. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Transfira para um recipiente, acrescente a ricota e as nozes e misture bem até formar um recheio homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o recheio sobre cada panqueca, enrole e disponha em um refratário.
Molho
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o tomate e misture bem, amassando levemente. Cozinhe em fogo baixo até o molho encorpar. Tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione o açúcar e finalize com folhas de manjericão. Despeje o molho sobre as panquecas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos ou até aquecer bem. Sirva em seguida.
Moqueca de banana-da-terra (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)
Moqueca de banana-da-terra Crédito: Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

4. Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

  • 4 bananas-da-terra cortadas em rodelas grossas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 tomate sem sementes e cortado em rodelas
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de coentro fresco picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e refogue até murchar. Junte as bananas-da-terra e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Regue com leite de coco e finalize com o azeite de dendê. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

5. Lasanha de legumes

Ingredientes

  • 500 g de massa para lasanha
  • 2 abobrinhas cortadas em rodelas finas
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas finas
  • 1 berinjela cortada em rodelas finas
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas finas
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 240 ml de molho de tomate
  • 180 g de queijo muçarela ralado
  • 180 g de queijo parmesão ralado
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as abobrinhas, as cenouras, a berinjela e o pimentão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até que os legumes estejam macios. Desligue o fogo e reserve.
Em um refratário, espalhe uma camada fina de molho de tomate. Coloque uma camada de massa para lasanha por cima e adicione os legumes refogados. Cubra com molho de tomate e queijo muçarela. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com uma camada de queijo muçarela. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

6. Nhoque de cenoura com molho de parmesão

Ingredientes

Nhoque
  • 2 xícaras de chá de cenoura cozida e amassada
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 gema de ovo
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Água para cozinhar
Molho
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Nhoque
Em um recipiente, misture a cenoura com a gema de ovo, a manteiga, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione a farinha de trigo aos poucos e misture até formar uma massa homogênea, que não grude nas mãos. Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, faça rolinhos com a massa e corte em pequenos pedaços no formato de nhoque. Leve uma panela com água ao fogo médio até levantar fervura. Cozinhe os nhoques em pequenas porções até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve.
Molho
Em uma panela em fogo baixo, derreta a manteiga. Adicione o creme de leite e misture bem. Acrescente o queijo parmesão ralado e mexa até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione os nhoques ao molho e misture delicadamente até envolver bem. Sirva em seguida.
Ratatouille (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)
Ratatouille Crédito: Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock

7. Ratatouille

Ingredientes

  • 1 berinjela cortada em rodelas finas
  • 2 abobrinhas cortadas em rodelas finas
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas
  • 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras finas
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas finas
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 4 tomates sem sementes e cortados em rodelas finas
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 2 colheres de sopa de azeitede oliva
  • 1 ramo de manjericão
  • 1 ramo de alecrim
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque uma colher de sopa de azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os pimentões e refogue até que comecem a amolecer. Transfira a cebola, o alho e os pimentões refogados para o fundo de uma assadeira grande. Em seguida, faça camadas de berinjela, abobrinha e tomate sobre os pimentões, alternando entre eles e sobrepondo levemente.
Em um recipiente pequeno, coloque o extrato de tomate, o restante do azeite de oliva, o alecrim, o manjericão, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Despeje o molho sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora. Sirva em seguida.

8. Tomate recheado com quinoa

Ingredientes

  • 6 tomates
  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 abobrinha descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 45 g de salsinha fresca picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as tampas dos tomates e retire cuidadosamente a polpa e as sementes com uma colher. Reserve os tomates. Em uma panela, coloque a quinoa e cubra com o caldo de legumes. Leve ao fogo baixo para cozinhar até secar. Desligue o fogo e reserve.
Em uma frigideira grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão vermelho, a cenoura e a abobrinha e refogue até que os legumes estejam macios, mas ainda crocantes. Junte o milho-verde, a ervilha e a salsinha e misture. Cozinhe por mais 5 minutos e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Desligue o fogo e misture os legumes refogados com a quinoa cozida. Coloque os tomates em uma assadeira e recheie-os generosamente com a mistura de quinoa e legumes. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

9. Macarrão ao pesto

Ingredientes

  • 250 g de macarrão penne
  • 1 xícara de chá de folhas de manjericão
  • 1/3 de xícara de chá de castanhas-do-pará
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve um pouco da água do cozimento.
Em um liquidificador, coloque o manjericão, a castanha-do-pará, o alho, o queijo parmesão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter um molho cremoso. Se preferir, adicione um pouco da água do macarrão para ajustar a textura. Misture o pesto ao macarrão ainda quente e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Veja Também

Torta capixaba de repolho com sardinha: conheça a receita do chef Murilo Góes

9 receitas vegetarianas para a Páscoa

7 receitas com frutos do mar para a Páscoa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 erros comuns de quem tenta emagrecer sozinho
Imagem de destaque
Hipertensão arterial: 5 alimentos que ajudam no controle da pressão
Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados