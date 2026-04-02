Risoto de cogumelo Crédito: Imagem: Dmitrii Ivanov | Shutterstock

Na Sexta-feira Santa, é comum que muitas pessoas não consumam carne vermelha, seja por motivos religiosos ou tradições culturais familiares. Neste dia, algumas receitas ganham grande destaque, sendo as preparações à base de peixe as mais populares. No entanto, há uma variedade de pratos deliciosos que podem ser desfrutados na ocasião.

A seguir, confira 9 receitas sem carne para a Sexta-feira Santa!

1. Risoto de cogumelo

Ingredientes

300 g de cogumelo paris fatiado

360 g de arroz arbóreo

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

4 xícaras de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

45 g de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o azeite de oliva e uma colher de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar macio e dourado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o arroz arbóreo e refogue até que os ingredientes estejam bem encorpados.

Junte o vinho branco ao arroz, mexendo constantemente, até secar. Enquanto isso, em uma panela grande, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo baixo para aquecer. Aos poucos, coloque o caldo de legumes no arroz e cozinhe até secar, mexendo constantemente. Repita o processo até que o arroz esteja al dente . Desligue o fogo, adicione o queijo parmesão e o restante da manteiga e mexa para incorporar. Polvilhe com salsinha e sirva em seguida.

2. Cuscuz marroquino com legumes

Ingredientes

180 g de cuscuz marroquino

1 xícara de chá de caldo de legumes

1 cenoura descascada e cortada em cubos pequenos

1 abobrinha descascada e cortada em cubos pequenos

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos pequenos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

15 g de uva-passa

15 g de amêndoas laminadas

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até que os legumes estejam macios. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela pequena, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo baixo para aquecer. Em um recipiente, coloque o cuscuz marroquino e despeje o caldo de legumes fervente sobre ele. Tampe e deixe descansar até que todo o líquido seja absorvido.

Em uma frigideira pequena, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte as amêndoas e doure. Retire as amêndoas da frigideira e reserve. Na mesma panela, coloque a uva-passa e leve ao fogo médio por 1 minuto. Desligue o fogo e acrescente a uva-passa aos legumes refogados. Tempere com cominho em pó, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Mexa para incorporar e adicione o cuscuz marroquino. Polvilhe com as amêndoas e decore com salsinha. Sirva em seguida.

3. Panqueca de espinafre com ricota e nozes

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

2 ovos

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Azeite para untar

Recheio

2 xícaras de chá de espinafre

200 g de ricota

1/2 xícara de chá de nozes

1 dente de alho

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

2 xícaras de chá de tomate picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de açúcar

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque a farinha de trigo, o leite, os ovos, o azeite, o sal. Bata até obter uma massa homogênea e lisa. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com azeite. Despeje uma porção da massa e espalhe formando um disco fino. Deixe dourar de um lado, vire e doure o outro. Repita o processo até terminar a massa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Transfira para um recipiente, acrescente a ricota e as nozes e misture bem até formar um recheio homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua o recheio sobre cada panqueca, enrole e disponha em um refratário.

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o tomate e misture bem, amassando levemente. Cozinhe em fogo baixo até o molho encorpar. Tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione o açúcar e finalize com folhas de manjericão. Despeje o molho sobre as panquecas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos ou até aquecer bem. Sirva em seguida.

Moqueca de banana-da-terra Crédito: Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

4. Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

4 bananas-da-terra cortadas em rodelas grossas

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e cortado em rodelas

2 dentes de alho descascados e picados

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de coentro fresco picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e refogue até murchar. Junte as bananas-da-terra e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Regue com leite de coco e finalize com o azeite de dendê. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

5. Lasanha de legumes

Ingredientes

500 g de massa para lasanha

2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas finas

1 berinjela cortada em rodelas finas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas

1 cebola descascada e cortada em rodelas finas

3 dentes de alho descascados e picados

240 ml de molho de tomate

180 g de queijo muçarela ralado

180 g de queijo parmesão ralado

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as abobrinhas, as cenouras, a berinjela e o pimentão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até que os legumes estejam macios. Desligue o fogo e reserve.

Em um refratário, espalhe uma camada fina de molho de tomate. Coloque uma camada de massa para lasanha por cima e adicione os legumes refogados. Cubra com molho de tomate e queijo muçarela. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com uma camada de queijo muçarela. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

6. Nhoque de cenoura com molho de parmesão

Ingredientes

Nhoque

2 xícaras de chá de cenoura cozida e amassada

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 gema de ovo

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Água para cozinhar

Molho

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Em um recipiente, misture a cenoura com a gema de ovo, a manteiga, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione a farinha de trigo aos poucos e misture até formar uma massa homogênea, que não grude nas mãos. Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, faça rolinhos com a massa e corte em pequenos pedaços no formato de nhoque. Leve uma panela com água ao fogo médio até levantar fervura. Cozinhe os nhoques em pequenas porções até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve.

Molho

Em uma panela em fogo baixo, derreta a manteiga. Adicione o creme de leite e misture bem. Acrescente o queijo parmesão ralado e mexa até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione os nhoques ao molho e misture delicadamente até envolver bem. Sirva em seguida.

Ratatouille Crédito: Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock

7. Ratatouille

Ingredientes

1 berinjela cortada em rodelas finas

2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras finas

1 cebola descascada e cortada em rodelas finas

3 dentes de alho descascados e picados

4 tomates sem sementes e cortados em rodelas finas

2 colheres de sopa de extrato de tomate

2 colheres de sopa de azeitede oliva

1 ramo de manjericão

1 ramo de alecrim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque uma colher de sopa de azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os pimentões e refogue até que comecem a amolecer. Transfira a cebola, o alho e os pimentões refogados para o fundo de uma assadeira grande. Em seguida, faça camadas de berinjela, abobrinha e tomate sobre os pimentões, alternando entre eles e sobrepondo levemente.

Em um recipiente pequeno, coloque o extrato de tomate, o restante do azeite de oliva, o alecrim, o manjericão, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Despeje o molho sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora. Sirva em seguida.

8. Tomate recheado com quinoa

Ingredientes

6 tomates

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 cenoura descascada e picada

1 abobrinha descascada e picada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

45 g de salsinha fresca picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as tampas dos tomates e retire cuidadosamente a polpa e as sementes com uma colher. Reserve os tomates. Em uma panela, coloque a quinoa e cubra com o caldo de legumes. Leve ao fogo baixo para cozinhar até secar. Desligue o fogo e reserve.

Em uma frigideira grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão vermelho, a cenoura e a abobrinha e refogue até que os legumes estejam macios, mas ainda crocantes. Junte o milho-verde, a ervilha e a salsinha e misture. Cozinhe por mais 5 minutos e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Desligue o fogo e misture os legumes refogados com a quinoa cozida. Coloque os tomates em uma assadeira e recheie-os generosamente com a mistura de quinoa e legumes. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

9. Macarrão ao pesto

Ingredientes

250 g de macarrão penne

1 xícara de chá de folhas de manjericão

1/3 de xícara de chá de castanhas-do-pará

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve um pouco da água do cozimento.