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Gastronomia

7 receitas com frutos do mar para a Páscoa

Aprenda a utilizar ingredientes saborosos e variados para deixar o seu feriado em família mais especial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 13:53

Vieira com aspargo (Imagem: Nishihama | Shutterstock)
Vieira com aspargo Crédito: Imagem: Nishihama | Shutterstock
O peixe costuma se destacar como o grande protagonista durante as refeições de Páscoa. No entanto, também é possível optar pelos frutos do mar para deixar a comemoração ainda mais saborosa e especial. Com eles, é possível preparar pratos diferenciados e de maneira simples para agradar ao paladar da família em casa.
A seguir, confira sete receitas com frutos do mar para a Páscoa!

1. Vieira com aspargo

Ingredientes

  • 1 kg de vieira
  • 300 g de aspargo
  • Azeite, manteiga, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, adicione o aspargo e deixe fritar por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em outra frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure a vieira dos dois lados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o aspargo com a vieira. 

2. Ceviche de frutos do mar

Ingredientes

  • 200 g de camarão sete barbas descascado e limpo
  • 200 g de lula limpa e cortada em rodelas
  • 200 g de polvo limpo e cortado em rodelas
  • Suco de 1 limão
  • 1 cebola ralada
  • 1 dente de alho amassado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • Sal, coentro picado e pimenta-do-reino branca moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, escalde o camarão até ficar rosado. Escorra e reserve. Encha outra panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a lula e o polvo e cozinhe até ficarem macios. Escorra e aguarde esfriar. Depois, coloque o camarão, a lula e o polvo em um recipiente. Tempere com a cebola, o alho, o gengibre, o azeite, o sal, o coentro e a pimenta-do-reino branca. Misture e sirva em seguida.
Salada verde com camarão (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)
Salada verde com camarão Crédito: Imagem: Elena Hramova | Shutterstock

3. Salada verde com camarão

Ingredientes

  • Folhas de 1/2 maço de rúcula
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 250 g de camarão descascado e limpo
  • 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada e sem sal
  • 100 g de iogurte natural
  • 1 manga cortada em cubos
  • 1/2 abacate cortado em cubos
  • Suco de 1/2 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça 2 colheres de sopa de azeite e adicione o camarão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a frigideira e cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Depois, retire a tampa da frigideira e deixe o camarão fritar até atingir uma cor levemente dourada. Em uma saladeira, misture delicadamente as folhas de rúcula e de espinafre com o camarão, a manga, o abacate e a castanha-de-caju. Em um recipiente, misture o iogurte, 1 colher de sopa de azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva o molho sobre a salada .

4. Arroz de caranguejo

Ingredientes

  • 4 xícaras de chá de arroz
  • 500 g de carne de caranguejo
  • 4 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 pimentão amarelo picado e sem sementes
  • 1/2 pimentão verde picado e sem sementes
  • 1 cebola picada
  • 4 colheres de sopa de molho de tomate
  • Água
  • Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada moídas e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola, o alho e os pimentões. Em seguida, adicione a carne de caranguejo, misture e doure por 5 minutos. Acrescente o molho de tomate, misture e cozinhe por 3 minutos. Adicione o arroz, misture e cubra com água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe até secar a água e o arroz ficar macio. Sirva em seguida com o cheiro-verde.
Polvo com batata (Imagem: tasha_lyubina | Shutterstock)
Polvo com batata Crédito: Imagem: tasha_lyubina | Shutterstock

5. Polvo com batata

Ingredientes

  • 400 g de polvo cozido e cortado em pedaços pequenos
  • 3 xícaras de chá de batata descascada e cortada em cubos
  • Água suficiente para cozinhar
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho picados finamente
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de raspas de limão

Modo de preparo

Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio. Adicione metade do sal e cozinhe até que fiquem macias, mas ainda firmes, o que leva cerca de 10 a 15 minutos. Escorra bem e reserve.
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e adicione o alho, refogando rapidamente até liberar aroma, sem deixar dourar demais. Acrescente o polvo, tempere com o restante do sal e a pimenta-do-reino e salteie por alguns minutos até que esteja levemente dourado nas bordas.
Adicione as batatas cozidas à frigideira e misture delicadamente para envolver todos os ingredientes, deixando aquecer por mais alguns minutos. Finalize com a salsinha, o suco e as raspas de limão, misturando suavemente. Sirva ainda morno.

6. Siri gratinado

Ingredientes

  • 500 g de carne de siri
  • Suco de 1 limão
  • 200 g de farinha de rosca
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1 xícara de chá de polpa de tomate
  • 50 ml de vodca
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 gema de ovo
  • 1/2 maço de salsinha picada
  • 2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne de siri com o alho e o suco de limão. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola. Acrescente a carne de siri e a vodca. Misture e cozinhe até evaporar o álcool. Acrescente a salsinha, o creme de leite, a polpa de tomate e misture. Adicione a farinha de rosca aos poucos e mexa até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira a mistura para uma assadeira, cubra com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

7. Camarão no abacaxi

Ingredientes

  • 400 g de camarão limpo e descascado
  • 1 abacaxi maduro
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de cebola picada
  • 1/2 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em cubos pequenos
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Corte o abacaxi ao meio no sentido do comprimento e, com cuidado, retire a polpa, preservando a casca para servir como recipiente. Separe meia xícara de chá da polpa e corte em cubos. Reserve. Em um recipiente, tempere o camarão com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e suco de limão, misturando bem.
Aqueça uma frigideira grande em fogo médio, adicione o azeite de oliva e a manteiga e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Em seguida, acrescente o alho e refogue por alguns segundos. Adicione o pimentão e cozinhe por cerca de 2 minutos. Acrescente o camarão e salteie rapidamente até que fique rosado, sem cozinhar demais para não ficar borrachudo.
Junte os cubos de abacaxi e misture delicadamente. Em seguida, adicione o creme de leite, mexendo até formar um molho levemente cremoso. Ajuste o sal, finalize com a salsinha e misture suavemente. Transfira o preparo para dentro das metades do abacaxi e sirva imediatamente.

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