Torta capixaba de repolho com sardinha: conheça a receita do chef Murilo Góes

A poucos dias da Semana Santa, que destaca uma das maiores tradições gastronômicas do Espírito Santo, a torta capixaba já toma o seu lugar à mesa. E na hora de escolher qual de suas receitas vai ao forno, a escolha fica geralmente entre a de bacalhau e palmito e a completa - feita com diversos tipos de mariscos.
Há quem prefira fazer uma combinação que é modesta nos custos mas exuberante no sabor: a torta capixaba de repolho com sardinha. O peixe é uma alternativa barata, visto que o preço do bacalhau fica ainda mais salgado nesta época, e a hortaliça nunca esteve tão em alta na gastronomia.
Afetiva para muitos capixabas, a tortinha de repolho é a sugestão do chef Murilo Góes, que comanda a Macunaíma Cozinha Experimental em Vila Velha, para este feriado. Veja abaixo como fazer.
Torta capixaba de repolho com sardinha
Ingredientes:
- 1/2 repolho grande ou 1 médio cortado em fatias finas (aprox. 500g)
- 3 latas de sardinha
- 2 colheres (sopa) de urucum
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 1 cebola cortada em cubinhos
- 6 dentes de alho picados
- 2 tomates cortados em cubinhos
- 1 maço de coentro
- Suco de 1 limão
- 6 ovos
- Sal e pimenta-do-reino
- 1 cebola cortada em rodelas
- Azeitonas para decorar
Modo de preparo:
- Aqueça uma panela para refogar no azeite a cebola e o alho até que fiquem ligeiramente dourados para, em seguida, misturar o urucum.
- Adicione o repolho e deixe cozinhar até que ele esteja levemente umedecido (cerca de 3 minutos).
- Adicione a sardinha previamente escorrida de sua conserva e misture bem.
- Finalize o recheio com o tomate e o coentro, e tempere com o suco de 1 limão, além de sal e pimenta-do-reino, conforme preferir.
- Separe as gemas dos ovos e, em um recipiente à parte, bata as claras em ponto de neve. Na sequência, adicione as gemas à mistura.
- Adicione cerca de 4 colheres de sopa dos ovos batidos à mistura de sardinha com repolho e, em seguida, distribua a massa em uma assadeira.
- Acrescente o restante da mistura de ovos por cima do recheio e decore com rodelas de cebola e azeitonas.
- Leve para assar em forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos ou até que o recheio esteja firme e a cobertura dourada.
Fonte: Murilo Góes, chef da Macunaíma Cozinha Experimental (@macunaima.cozinha).