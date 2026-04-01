  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Torta capixaba de repolho com sardinha: conheça a receita do chef Murilo Góes
Simples e gostosa

Torta capixaba de repolho com sardinha: conheça a receita do chef Murilo Góes

Alternativa modesta nos custos e exuberante tanto no sabor como na suculência, a tortinha é afetiva para muitos capixabas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 14:09

Torta capixaba de repolho com sardinha do chef Murilo Góes
Torta de repolho com sardinha do chef Murilo Góes  Crédito: Olivier Schochlin
A poucos dias da Semana Santa, que destaca uma das maiores tradições gastronômicas do Espírito Santo, a torta capixaba já toma o seu lugar à mesa. E na hora de escolher qual de suas receitas vai ao forno, a escolha fica geralmente entre a de bacalhau e palmito e a completa - feita com diversos tipos de mariscos. 
Há quem prefira fazer uma combinação que é modesta nos custos mas exuberante no sabor: a torta capixaba de repolho com sardinha. O peixe é uma alternativa barata, visto que o preço do bacalhau fica ainda mais salgado nesta época, e a hortaliça nunca esteve tão em alta na gastronomia. 
Afetiva para muitos capixabas, a tortinha de repolho é a sugestão do chef Murilo Góes, que comanda a Macunaíma Cozinha Experimental em Vila Velha, para este feriado. Veja abaixo como fazer. 

Torta capixaba de repolho com sardinha 

Ingredientes:
  • 1/2 repolho grande ou 1 médio cortado em fatias finas (aprox. 500g)
  • 3 latas de sardinha 
  • 2 colheres (sopa) de urucum
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 1 cebola cortada em cubinhos
  • 6 dentes de alho picados
  • 2 tomates cortados em cubinhos
  • 1 maço de coentro
  • Suco de 1 limão
  • 6 ovos
  • Sal e pimenta-do-reino
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • Azeitonas para decorar
Modo de preparo: 
  1. Aqueça uma panela para refogar no azeite a cebola e o alho até que fiquem ligeiramente dourados para, em seguida, misturar o urucum. 
  2. Adicione o repolho e deixe cozinhar até que ele esteja levemente umedecido (cerca de 3 minutos). 
  3. Adicione a sardinha previamente escorrida de sua conserva e misture bem. 
  4. Finalize o recheio com o tomate e o coentro, e tempere com o suco de 1 limão, além de sal e pimenta-do-reino, conforme preferir.
  5. Separe as gemas dos ovos e, em um recipiente à parte, bata as claras em ponto de neve. Na sequência, adicione as gemas à mistura.
  6. Adicione cerca de 4 colheres de sopa dos ovos batidos à mistura de sardinha com repolho e, em seguida, distribua a massa em uma assadeira. 
  7. Acrescente o restante da mistura de ovos por cima do recheio e decore com rodelas de cebola e azeitonas.
  8. Leve para assar em forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos ou até que o recheio esteja firme e a cobertura dourada.
Fonte: Murilo Góes, chef da Macunaíma Cozinha Experimental (@macunaima.cozinha).

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas HZ
