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Onde comprar palmito para a torta capixaba na Grande Vitória

Onde comprar palmito para a torta capixaba na Grande Vitória

Para organizar a venda, prefeituras divulgaram pontos autorizados para a comercialização do produto. Veja os locais por cidade

Redação de A Gazeta

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Publicado em 30 de março de 2026 às 14:20

Venda de palmito no estacionamento do Atacadão, em Vila Velha
Venda de palmito no estacionamento do Atacadão, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Com a chegada da Semana Santa, aumenta a procura por palmito no Espírito Santo, ingrediente essencial da tradicional torta capixaba. Para organizar a venda, prefeituras divulgaram pontos autorizados e regras para a comercialização do produto.

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Em algumas cidades, os comerciantes precisam de autorização prévia, enquanto em outras, a ocupação dos espaços ocorre por ordem de chegada. A venda já começou e segue até o fim de semana.

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Vitória

A venda acontece na Avenida Mário Cypreste, próximo ao Sambão do Povo. Não é necessário cadastro prévio. Os comerciantes são organizados por ordem de chegada. Funcionamento das 6h às 20h.

Cariacica

  • Avenida Mário Gurgel, no bairro São Francisco, próximo ao Corpo de Bombeiros e à Ceasa;
  • Rodovia Governador José Sette, em Itacibá, próximo ao terminal e ao supermercado;
  • Campo Grande, ao lado da Delegacia da Mulher.

Serra

Ao todo, o município conta com nove pontos de venda de palmito, distribuídos em diferentes bairros:

  • Laranjeiras: ao lado do Terminal de Laranjeiras;
  • José de Anchieta: na BR 101, próximo ao posto Arara Azul;
  • Jardim Limoeiro: na BR 101, nas proximidades da empresa Andaimes Vitória;
  • Serra Sede: dois pontos, em frente ao posto São Benedito e no bairro São Judas Tadeu;
  • Nova Almeida: na rotatória do bairro;
  • Jacaraípe: três pontos — na peixaria, na região da colônia de pescadores (próximo à Praça Encontro das Águas) e na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, perto do posto Shell.

Vila Velha

A venda de palmito in natura acontece no estacionamento do Atacadão, na Avenida Carlos Lindenberg, nº 1.723, no bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao viaduto.

  • Período: de 28 de março até 4 de abril, sábado de Aleluia;
  • Segunda a sábado, das 6h às 21h30;
  • Domingo: das 6h às 18h.

Viana

Os itens básicos para fazer a torta serão vendidos nas feiras livres da cidade.

  • Vila Bethânia: terça-feira, na Rua Santa Helena, próximo à EMEF Maria de Novaes Pinheiro, às 6h;
  • Marcílio de Noronha: quarta-feira, na Avenida Vitória, próximo à Praça do É Pra Já, às 6h;
  • Universal: quinta-feira, na Praça Emílio Zaqueu, às 15h;
  • Viana Sede: sábado, na Avenida Florentino Ávidos, no estacionamento da Praça Jerônimo Leite, às 6h;
  • Arlindo Villaschi: sábado, na Rua Natal, às 15h;
  • Feira do Produtor Rural: Viana Sede, às sextas-feiras, às 9h.

Com informações do g1 ES

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