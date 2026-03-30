Onde comprar palmito para a torta capixaba na Grande Vitória

Publicado em 30 de março de 2026 às 14:20
Com a chegada da Semana Santa, aumenta a procura por palmito no Espírito Santo, ingrediente essencial da tradicional torta capixaba. Para organizar a venda, prefeituras divulgaram pontos autorizados e regras para a comercialização do produto.
Em algumas cidades, os comerciantes precisam de autorização prévia, enquanto em outras, a ocupação dos espaços ocorre por ordem de chegada. A venda já começou e segue até o fim de semana.
A venda acontece na Avenida Mário Cypreste, próximo ao Sambão do Povo. Não é necessário cadastro prévio. Os comerciantes são organizados por ordem de chegada. Funcionamento das 6h às 20h.
Ao todo, o município conta com nove pontos de venda de palmito, distribuídos em diferentes bairros:
A venda de palmito in natura acontece no estacionamento do Atacadão, na Avenida Carlos Lindenberg, nº 1.723, no bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao viaduto.
Os itens básicos para fazer a torta serão vendidos nas feiras livres da cidade.
Com informações do g1 ES
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