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Mais de 44 mil são vacinados no 'Dia D' contra a gripe no ES

Mais de 44 mil são vacinados no 'Dia D' contra a gripe no ES

O número representa um aumento de mais de 86% em relação a 2025, quando foram aplicadas 24.103 doses na campanha

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de março de 2026 às 20:22

O Dia D da Campanha de Vacinação contra Influenza terminou com 44.973 doses da vacina aplicadas no Espírito Santo neste sábado (28), segundo informações da Secretaria da Saúde (Sesa). O número representa um aumento de mais de 86% em relação ao evento de 2025, quando foram registradas 24.103 doses.

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Vitória foi o município com mais doses aplicadas (3.823), seguida por Vila Velha (3.785) e São Mateus (2.747). Entre os municípios com até 10 mil habitantes, o melhor desempenho foi de Laranja da Terra, com 587,21 doses por 10 mil habitantes. Os dados são parciais, extraídos às 17h30 do Painel Vacina e Confia.

Neste primeiro momento, pode receber o imunizante apenas o público prioritário, composto principalmente por crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos e profissionais de saúde, grupos que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença.

No Espírito Santo, outros grupos também são contemplados: puérperas; indígenas; quilombolas; pessoas com deficiência permanente; adolescentes em medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionário do Sistema de Privação de Liberdade; pessoas com comorbidades; professores; profissionais da Forças Armadas; pessoas em situação de rua; membros das Forças de Segurança e Salvamento; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; e trabalhadores dos Correios.

A expectativa é de que 1,67 milhão de moradores do Espírito Santo sejam vacinados até o final da campanha, que termina em 30 de maio.

Quem já tomou a vacina antes precisará receber apenas uma dose, para atualizar a proteção. Já crianças que recebem o imunizante pela primeira vez devem tomar duas, com intervalo de um mês entre uma e outra.

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