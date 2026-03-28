Relíquias nostálgicas

Moradora da Serra guarda a história dos orelhões em cartões raros

Conhecida como "China", a colecionadora apresenta o valioso acervo, que inclui edições como a da Copa do Mundo de 2002 e a do piloto Ayrton Senna, além de referências a famosos filmes

Fernando Gomes Estagiário / [email protected]

Publicado em 28 de março de 2026 às 14:00

Dependendo da idade, muitos capixabas talvez nunca tenham utilizado um orelhão. Famosos por décadas e agora vistos com nostalgia, os telefones públicos estão com os dias contados desde janeiro, quando a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou a retirada dos últimos equipamentos remanescentes no Brasil.

Além de serem símbolos de uma era na história das telecomunicações do país, os aparelhos criaram gerações de colecionadores de cartões telefônicos — itens que se tornaram raridades e podem custar até R$ 3 mil. Entre esses entusiastas está Maria Lúcia Leite dos Santos, moradora da Serra, no Espírito Santo.

Conhecida como "China", a colecionadora apresenta o acervo dela no vídeo que abre a reportagem. Entre as edições especiais está a da Copa do Mundo de 2002 e do piloto Ayrton Senna, além de referências a filmes como "O Senhor dos Anéis", "Sexta-feira 13" e "Scooby-Doo". Alguns exemplares, inclusive, estampam registros de famosos fotógrafos capixabas.

Maria Lúcia coleciona cartões telefônicos 1 de 5

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