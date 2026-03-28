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Moradora da Serra guarda a história dos orelhões em cartões raros

Moradora da Serra guarda a história dos orelhões em cartões raros

Conhecida como "China", a colecionadora apresenta o valioso acervo, que inclui edições como a da Copa do Mundo de 2002 e a do piloto Ayrton Senna, além de referências a famosos filmes

Fernando Gomes

Estagiário / [email protected]

Publicado em 28 de março de 2026 às 14:00

Conhecida como "China", a colecionadora apresenta o valioso acervo, que inclui edições como a da Copa do Mundo de 2002 e a do piloto Ayrton Senna, além de referências a famosos filmes

Dependendo da idade, muitos capixabas talvez nunca tenham utilizado um orelhão. Famosos por décadas e agora vistos com nostalgia, os telefones públicos estão com os dias contados desde janeiro, quando a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou a retirada dos últimos equipamentos remanescentes no Brasil.

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Além de serem símbolos de uma era na história das telecomunicações do país, os aparelhos criaram gerações de colecionadores de cartões telefônicos — itens que se tornaram raridades e podem custar até R$ 3 mil. Entre esses entusiastas está Maria Lúcia Leite dos Santos, moradora da Serra, no Espírito Santo. 

Conhecida como "China", a colecionadora apresenta o acervo dela no vídeo que abre a reportagem. Entre as edições especiais está a da Copa do Mundo de 2002 e do piloto Ayrton Senna, além de referências a filmes como "O Senhor dos Anéis", "Sexta-feira 13" e "Scooby-Doo". Alguns exemplares, inclusive, estampam registros de famosos fotógrafos capixabas.

Maria Lúcia coleciona cartões telefônicos

Maria Lúcia Leite dos Santos coleciona cartões telefônicos por Fernando Madeira
Maria Lúcia Leite dos Santos coleciona cartões telefônicos por Fernando Madeira
Maria Lúcia Leite dos Santos coleciona cartões telefônicos por Fernando Madeira
Maria Lúcia Leite dos Santos coleciona cartões telefônicos por Fernando Madeira
Maria Lúcia Leite dos Santos coleciona cartões telefônicos por Fernando Madeira
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Maria Lúcia Leite dos Santos coleciona cartões telefônicos por Fernando Madeira

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