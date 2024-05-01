Ayrton Senna tem familiares e vários pontos de homenagens no ES

Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1 e se tornou um dos maiores pilotos da história da categoria Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (1) a morte de Ayrton Senna completa 30 anos. Naquele 1 de maio de 1994, milhões de brasileiros perderam um dos seus maiores ídolos no esporte de todos os tempos. Sua habilidade nas pistas e a determinação que demonstrava conquistaram os corações de pessoas no mundo todo.

É de conhecimento geral de que Senna foi nascido e criado no Estado de São Paulo, mas você sabia que o tricampeão da Fórmula 1 tem raízes capixabas na família? Segundo um estudo publicado pela Revista Insieme, os imigrantes italianos Luigi Sena e Giovanna Maria Magro, bisavós do piloto, chegaram ao Brasil pelo Espírito Santo.

Luigi desembarcou no Estado pelo porto de Itapemirim, no dia 20 de marco de 1893. Já Giovana chegou em Vitória em novembro do ano seguinte. No entanto, só foram se casar dois anos depois, no dia 13 de dezembro de 1896, na cidade de Castelo. O estudo afirma que alguns parentes dos bisavós de Senna já moravam na região, Angelo Raffaele di Sena e Antonia Alessio, o que facilitou a vinda dos italianos para o Espírito Santo.

Um dos filhos desse casal de parentes é Nicolò, bisavô de Fabrício Sena, morador de Castelo. O advogado concedeu entrevista para a coluna Filipe Souza em 2020 e não escondeu o orgulho de fazer parte da família de um ídolo nacional. "Descobrimos a ligação familiar em dezembro do ano passado. É muito gratificante, mesmo com o parentesco distante. Eu tinha o Ayrton Senna como ídolo esportivo. Saber disso foi bem legal e todos os parentes que contei ficaram muito felizes", declarou.

O advogado Fabricio Sena mora em Castelo e tem orgulho do parentesco com Ayrton Senna Crédito: Acervo Pessoal

Foi em Castelo, no Sul do Estado, que Luigi e Giovana tiveram seu primogênito, que é capixaba. No entanto, esse foi o único filho do casal que nasceu no ES, pois logo depois se mudaram para São Paulo, onde nasceu o avô de Senna, João, em 1906, pai de Nayde, a mãe de Ayrton.

Locais homenageiam o ídolo no ES

Alguns pontos de cidades importantes no Espírito Santo foram batizadas com o nome do piloto brasileiro. A rua Ayrton Senna, localizada no bairro Andorinhas, a ponte Ayrton Senna, que liga a Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, ao bairro Jardim da Penha e um beco na Avenida Serafim Derenzi, próximo ao número 3.715, são os pontos que levam o nome do ídolo como forma de homenagem em Vitória.

Em Vila Velha também existem locais que homenageiam o tricampeão, como a Rua Ayrton Senna da Silva, em Itapuã, e a Estrada Ayrton Senna da Silva, em Riviera da Barra.

Rua Airton Senna, em Andorinhas, Vitória Crédito: Google Maps

Subida e descida da Ponte Ayrton Senna Crédito: Fernando Madeira

Beco Ayrton Senna, em São Pedro, Vitória Crédito: Google Maps

Rua Ayrton Senna da Silva, em Itapuã, Vila Velha Crédito: Google Maps