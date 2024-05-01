Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Um pézinho no ES

Ayrton Senna tem familiares e vários pontos de homenagens no ES

Bisavós do piloto chegaram ao Brasil pelo Espírito Santo. E hoje na Grande Vitória, diversos locais recebem o nome do ídolo de várias gerações. Conheça a relação de Senna com o ES

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2024 às 07:00
Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1 e se tornou um dos maiores pilotos da história da categoria
Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1 e se tornou um dos maiores pilotos da história da categoria Crédito: Divulgação
Nesta quarta-feira (1) a morte de Ayrton Senna completa 30 anos. Naquele 1 de maio de 1994, milhões de brasileiros perderam um dos seus maiores ídolos no esporte de todos os tempos. Sua habilidade nas pistas e a determinação que demonstrava conquistaram os corações de pessoas no mundo todo. 
É de conhecimento geral de que Senna foi nascido e criado no Estado de São Paulo, mas você sabia que o tricampeão da Fórmula 1 tem raízes capixabas na família? Segundo um estudo publicado pela Revista Insieme, os imigrantes italianos Luigi Sena e Giovanna Maria Magro, bisavós do piloto, chegaram ao Brasil pelo Espírito Santo. 
Luigi desembarcou no Estado pelo porto de Itapemirim, no dia 20 de marco de 1893. Já Giovana chegou em Vitória em novembro do ano seguinte. No entanto, só foram se casar dois anos depois, no dia 13 de dezembro de 1896, na cidade de Castelo. O estudo afirma que alguns parentes dos bisavós de Senna já moravam na região, Angelo Raffaele di Sena e Antonia Alessio, o que facilitou a vinda dos italianos para o Espírito Santo. 
Um dos filhos desse casal de parentes é Nicolò, bisavô de Fabrício Sena, morador de Castelo. O advogado concedeu entrevista para a coluna Filipe Souza em 2020 e não escondeu o orgulho de fazer parte da família de um ídolo nacional. "Descobrimos a ligação familiar em dezembro do ano passado. É muito gratificante, mesmo com o parentesco distante. Eu tinha o Ayrton Senna como ídolo esportivo. Saber disso foi bem legal e todos os parentes que contei ficaram muito felizes", declarou. 
O advogado Fabricio Sena, 44 anos, mora em Castelo e tem orgulho do parentesco com Ayrton Senna
O advogado Fabricio Sena mora em Castelo e tem orgulho do parentesco com Ayrton Senna Crédito: Acervo Pessoal
Foi em Castelo, no Sul do Estado, que Luigi e Giovana tiveram seu primogênito, que é capixaba. No entanto, esse foi o único filho do casal que nasceu no ES, pois logo depois se mudaram para São Paulo, onde nasceu o avô de Senna, João, em 1906, pai de Nayde, a mãe de Ayrton.

Locais homenageiam o ídolo no ES

Alguns pontos de cidades importantes no Espírito Santo foram batizadas com o nome do piloto brasileiro. A rua Ayrton Senna, localizada no bairro Andorinhas, a ponte Ayrton Senna, que liga a Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, ao bairro Jardim da Penha e um beco na Avenida Serafim Derenzi, próximo ao número 3.715, são os pontos que levam o nome do ídolo como forma de homenagem em Vitória. 
Em Vila Velha também existem locais que homenageiam o tricampeão, como a Rua Ayrton Senna da Silva, em Itapuã, e a Estrada Ayrton Senna da Silva, em Riviera da Barra. 
Rua Airton Senna, em Andorinhas, Vitória
Rua Airton Senna, em Andorinhas, Vitória Crédito: Google Maps
Asfalto sem sinalização
Subida e descida da Ponte Ayrton Senna Crédito: Fernando Madeira
Beco Ayrton Senna, em São Pedro, Vitória
Beco Ayrton Senna, em São Pedro, Vitória Crédito: Google Maps
Rua Ayrton Senna da Silva, em Itapuã, Vila Velha
Rua Ayrton Senna da Silva, em Itapuã, Vila Velha Crédito: Google Maps
Trecho da Estrada Ayrton Senna, em Riviera da Barra, Vila Velha
Trecho da Estrada Ayrton Senna, em Riviera da Barra, Vila Velha Crédito: Google Maps

Veja Também

Capixabas disputam o Campeonato Brasileiro de Tênis em Minas Gerais

Regata Snipe Match Race será realizada pela primeira vez em São Pedro

Capixaba Luna Hardman é campeã de etapa do Mundial de bodyboarding na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Castelo espírito santo Esportes Fórmula 1 Automobilismo Ayrton Senna
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados