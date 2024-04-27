Capixaba Luna Hardman é campeã de etapa do Mundial de bodyboarding na Serra

Luna Hardman foi a campeã da categoria Pro Junior Crédito: Divulgação/ArcelorMittal Wahine

A capixaba Luna Hardman foi um dos grandes nomes do campeonato de Bodyboarding Arcelor Mittal Wahine 2024. Ela foi campeã na categoria Junior ao obter nota 12.75 na bateria decisiva, e vice-campeça na Pro, superada pela japonesa Sari Ohhara, que marcou 13.35 pontos, sagrando-se bicampeã da categoria.

Ohhara dedicou sua vitória à sua família e ao seu país, e destacou ficar sempre nervosa em disputar com sua amiga, Luna. Além destas, outra campeã foi Mariana Nogueira, na categoria Pro Master - seu tricampeonato, e foi a responsável pelo melhor índice de toda a competição, 17,25.

Para Luna Hardman essa vitória tem um sabor especial, por ter acontecido aqui no Espírito Santo. "Meus avós, todos os meus amigos estão aqui na praia. Então, representar o Brasil em uma colocação tão boa no campeonato brasileiro é especial". Além do Wahine, tanto Luna como Neymara Carvalho, que é mãe da atleta e organizadora do evento, vão disputar duas etapas do Mundial no Chile. Ela e Ohhara são, atualmente, as duas melhores do mundo no ranking.

"Depois de amanhã a gente já vai pro Chile, para disputar mais duas etapas do Mundial. Então, mantenho foco a cada campeonato, e me direciono sempre ao próximo torneio. Eu consegui 100% de aproveitamento na categoria Pro Junior e 98% na Pro, então estou muito feliz. E vamos com tudo pras próximas etapas!", disse a bodyboarder. A vitória de Luna acontece depois de 2 anos de tentativas no Wahine, sendo que o ano atual é o terceiro do campeonato

Outra vencedora da competição foi Mariana Nogueira, que fez um discurso em favor da maturidade no esporte e posicionou-se contrária ao etarismo. "A gente pode continuar vivendo essa vida até quando a gente quiser. Sei que tem muitas pessoas que acompanham o bodyboard desde os anos 80, desde quando eu comecei, em 85 e que estão ali firmes e fortes. Incentivo as pessoas a praticarem, independente da idade". Ela também homenageou a bodyboarder Maria Helena Padilha, recentemente falecida. "Um exemplo de mulher em quem me inspirei muito".

Para Neymara Carvalho o saldo é positivo. "Eu acho que a gente terminou com 100% de alegria, 100% de aproveitamento. Eu sou super feliz como organizadora, pois consolidamos o Espírito Santo como realmente uma potência do bodyboard mundial feminino. Parabéns à Mariana Nogueira, né, tricampeão mundial master. É um privilégio ver a Mariana surfando na nossa etapa. Vida longa ao Wahine Bodyboard Pro". Neymara confirmou que haverá uma edição para o ano que vem. "A gente já pode se preparar para o Wahine em 2025. Estamos on!"

Luna Hardman no alto do pódio. Única mulher a estar em duas finais no Wahine Crédito: Divulgação/Arcelor Mittal Wahine

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