Capixabas lutam pelo título da etapa do Mundial de Bodyboarding na Serra

O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, etapa feminina do Circuito Mundial de Bodyboarding, chega às quartas de final nesta quinta-feira (25), na Praia de Jacaraípe, em Serra, no Espírito Santo. E três brasileiras garantiram um lugar na categoria Profissional nessa próxima fase da competição, seguindo na busca do título da edição 2024: as capixabas Luna Hardman - número 2 do mundo - e Maylla Venturin (5), ao lado da carioca Dani Freitas, uma das estrelas do bodyboarding na década de 90. Também estão classificadas as japonesas Sari Ohhara - líder do ranking mundial e atual campeã -, Yuka Nishimura (9) e Namika Yamashita (5), juntamente com as portuguesas Luana Dourado e Teresa Padrela (9).
"Quero agradecer todo o apoio da torcida. Estou feliz por estar indo bem aqui no Brasil. Vamos com tudo para as próximas fases, bateria a bateria. Quero aproveitar para agradecer o apoio do Instituto Neymara Carvalho e da ArcelorMittal", afirmou Luna, classificada na Pro e na Junior.
A quarta-feira (24) foi de muita disputa pelas melhores ondas e pela classificação. Na categoria Profissional, uma das baterias chamou a atenção por colocar no mar três gerações de bodyboarders na busca por um lugar na próxima etapa da competição: a capixaba Neymara Carvalho, 48 anos, Sari, 29 anos, e Luana, de apenas 14 anos. As duas vagas da bateria para as quartas ficaram com Sari, que passou em primeiro, seguida de Luana.
"Muito feliz pelo que consegui fazer hoje (quarta). Só tenho a agradecer", comemorou Sari, que está lutando pelo bicampeonato da Profissional em Serra e participa desde a primeira edição da etapa feminina do Circuito, que está em seu terceiro ano.
Os confrontos das quartas de final: Yuka Nishimura x Luana Dourado; Sari Ohhara x Namika Yamashita; Luna Hardman x Dani Freitas; e Maylla Venturin x Teresa Padrela.
Dani e Maylla são destaque também na categoria Máster, favoritas ao lado da bicampeã, a carioca Mariana Nogueira, que terminou o dia em primeiro, dando mais um passo na busca do tricampeonato. Maylla ficou em segundo, com Tina Falcão e Francis Aoto empatadas em terceiro.
Na Pro Junior, as três melhores da categoria até agora são as favoritas Luna Hardman, Emie Padois (França) - a mais jovem atleta da competição, com 11 anos - e a havaiana Aarya Talbano.
A edição 2024 do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro tem o número recorde de 115 inscrições. São 75 atletas, de sete países - Brasil, Chile, França, Havaí, Japão, Peru e Portugal -, algumas em mais de uma categoria. Estão em disputas as categorias Profissional, Máster, Pro Junior e Open. A de Pessoas com Deficiência definiu suas campeãs já no domingo (21), primeiro dia do evento.