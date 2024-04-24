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Vôlei

Wallace e Mauricio Borges na lista de inscritos para a Liga das Nações

Bernardinho definiu uma pré-lista de 30 atletas para a Liga das Nações e veteranos foram a surpresa entre os relacionados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 abr 2024 às 11:59

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 11:59

Punição de 5 anos pode acabar com a carreira de Wallace
Punição de 5 anos foi encerrada e Wallace está de volta à Seleção Crédito: Daniel Ramalho/Agif/Folhapress
O técnico Bernardinho, da seleção brasileira masculina de vôlei, anunciou a lista de jogadores inscritos para a disputa da Liga das Nações, no próximo mês. A relação conta com os veteranos Wallace e Mauricio Borges, o que pode indicar a presença da dupla na Olimpíada de Paris-2024.
O treinador definiu uma lista de 30 atletas, que ainda não estão confirmados na Liga das Nações. É desta relação de jogadores que sairão os convocados para a competição que, neste ano, será encarada quase como uma preparação para os Jogos Olímpicos.
A lista conta com uma mescla de jogadores mais experientes, como Wallace, dono de duas medalhas olímpicas, Mauricio Borges, que participou da conquista do ouro nos Jogos do Rio-2016. Bruninho, Lucão, Leal e Lucarelli também aparecem na relação de inscritos.
Desta lista, Bernardinho já convocou 11 atletas para treinamentos: Brasília, Felipe Roque, Arthur Bento, Daniel Muniz, Paulo, Isac, Judson, Lucão, Otávio, Alê Elias e Maique. A seleção brasileira vai estrear na Liga dos Nações no dia 21 de maio, contra Cuba, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Confira abaixo a lista de inscritos na Liga das Nações

  • Levantadores: Brasília, Bruno, Cachopa, Rhendrick e Thiaguinho;
  • Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Birigui, Daniel Muniz, Honorato, Leal, Lucarelli, Lukas Bergman, Mauricio Borges e Paulo;
  • Opostos: Abouba, Alan, Chizoba, Darlan, Felipe Roque e Wallace;
  • Centrais: Flavio, Isac, Judson, Lucão, Matheus Pinta e Otávio;
  • Líberos: Alexandre Elias, Maique e Thalles.

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