Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futsal

Capixaba Lorrana retorna às quadras após período de lesão e comemora

Atleta do Atlético Navalcarnero, da Espanha, sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) e voltou a atuar no dia 6 de abril
Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2024 às 17:30

Lorrana Dias retorna às quadras após um ano fora de atividade Crédito: Isa Plaza/Divulgação
Multicampeã no futsal feminino, Lorrana Dias, ala do Atlético Navalcarnero, clube da Espanha, está de volta às quadras. A atleta se recuperou de uma lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) que sofreu no ano passado e a deixou quase um ano fora de ação. Ela voltou a atuar no último dia 6 de abril.
Feliz, Lorrana contou sobre o sentimento de estar recuperada. "Significa muito voltar às quadras. Foram largos meses de reabilitação, muita paciência e dedicação. Sensação de que agora o desafio é outro, voltar a forma física ideal, confiança, eliminar os medos e adquirir ritmo de jogo", comentou.
Sobre o processo de recuperação, a ala avalia que a paciência foi fundamental para controlar a ansiedade em estar apta o quanto antes. "A paciência é essencial na recuperação. Muitas vezes o joelho e o próprio corpo não alcançavam as metas desejadas. Significava mais tempo, mais paciência e mais lentidão nos processos. O maior desafio seguramente é controlar os pensamentos". 
Lorrana atua pelo Atlético Navalcarnero desde 2021. O clube ocupa atualmente a segunda colocação da primeira divisão espanhola feminina de futsal. A capixaba já está com a cabeça na próxima fase e espera se recuperar totalmente até lá. 
"Venho recuperando a confiança a cada oportunidade de minutos em quadra. Ainda faltam alguns jogos da liga e a meta pessoal é recuperar a performance para chegar 100% fisicamente e mentalmente para os playoffs de Liga", afirma. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes Espanha Futsal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados