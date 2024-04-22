Capixaba Lorrana retorna às quadras após período de lesão e comemora

Multicampeã no futsal feminino, Lorrana Dias, ala do Atlético Navalcarnero, clube da Espanha, está de volta às quadras. A atleta se recuperou de uma lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) que sofreu no ano passado e a deixou quase um ano fora de ação. Ela voltou a atuar no último dia 6 de abril.
Feliz, Lorrana contou sobre o sentimento de estar recuperada. "Significa muito voltar às quadras. Foram largos meses de reabilitação, muita paciência e dedicação. Sensação de que agora o desafio é outro, voltar a forma física ideal, confiança, eliminar os medos e adquirir ritmo de jogo", comentou.
Sobre o processo de recuperação, a ala avalia que a paciência foi fundamental para controlar a ansiedade em estar apta o quanto antes. "A paciência é essencial na recuperação. Muitas vezes o joelho e o próprio corpo não alcançavam as metas desejadas. Significava mais tempo, mais paciência e mais lentidão nos processos. O maior desafio seguramente é controlar os pensamentos".
Lorrana atua pelo Atlético Navalcarnero desde 2021. O clube ocupa atualmente a segunda colocação da primeira divisão espanhola feminina de futsal. A capixaba já está com a cabeça na próxima fase e espera se recuperar totalmente até lá.
"Venho recuperando a confiança a cada oportunidade de minutos em quadra. Ainda faltam alguns jogos da liga e a meta pessoal é recuperar a performance para chegar 100% fisicamente e mentalmente para os playoffs de Liga", afirma.