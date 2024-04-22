Campeãs PCD definidas em etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding na Serra

Atletas brilharam nas ondas da Praia de Jacaraípe, na Serra Crédito: Rodrigo Gavini/ArcelorMittal

Muito sol e calor, praia cheia, com famílias, pais com seus filhos, muita gente acompanhando o evento. O primeiro dia de competições do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2024, etapa feminina do Circuito Mundial de Bodyboarding, neste domingo (21), movimentou a Praia de Jacaraípe, na Serra, no Espírito Santo, com clima de festa e, também, de disputa, com as primeiras baterias da profissional e master e a definição das vencedoras da categoria de pessoas com deficiência.

O campeonato, em sua terceira edição, será realizado até o próximo sábado (27), transformando o Espírito Santo no centro mundial da modalidade. A edição tem o número recorde de 115 inscrições. São 75 atletas, de sete países - Brasil, Chile, França, Havaí, Japão, Peru e Portugal -, algumas disputando mais de uma categoria. A programação desta segunda-feira (22) começa às 8h e terá as categorias Junior, Profissional e Máster.

O grande destaque do dia foi a categoria de pessoas com deficiência, que realizou todas as suas baterias neste domingo, definindo suas campeãs. As provas emocionaram a todos na praia. Todas as demais atletas na beira da água aplaudindo, incentivando e torcendo. Bombeiros apoiaram a categoria.

Na categoria deficientes visuais, Renata Basone participou de sua primeira competição no bodyboarding e comemorou o título, virando na última onda, numa disputa acirrada com Lorrayne Rodrigues. Thais Gobetti ficou em terceiro. "Sensação muito boa. Uma competição que eu não estava esperando e vim participar. Não dá para explicar. É uma sensação muito forte", comemorou Renata.

Carla Cunha conquistou o bicampeonato na categoria amputadas, que contou com quatro atletas. Larissa Daeslinger também saiu muito aplaudida. Surda e amputada, optou por desistir, mas foi uma guerreira. "Eu me sinto mais uma vez superando todos os meus limites, meus medos. Radiante e grata a Deus. Só gratidão é o que sinto nesse momento", destacou Carla.