Petrovic assume Seleção Brasileira de Basquete a dois meses do Pré-Olímpico

Aleksandar Petrovic é o novo técnico da Seleção Brasileira Masculina de Basquete Crédito: REUTERS/Antonio Bronic

A dois meses do Pré-Olímpico, a Seleção Brasileira Masculina de Basquete tem um novo treinador. Trata-se de um velho conhecido: Aleksandar Petrovic. O sérvio de 65 anos retorna ao comando da equipe com a missão de conquistar a classificação para as Olimpíadas de Paris. Junto dele, Tiago Splitter, também do Houston Rockets, da NBA, chega como auxiliar técnico, ao lado de Helinho Garcia (SESI Franca), Bruno Savignani (Bétis-ESP) e Demétrius Ferracciú (Paulistano).

Na sua primeira passagem, Petrovic classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 2019, na China, e avançou até a final do Pré-Olímpico de Split, mas acabou derrotado e com isso não garantiu vaga nas Olimpíadas de Tóquio. Em 33 jogos neste período, foram 26 vitórias, um aproveitamento de 78%.

"É respeitado em todo o mundo e conhece os desafios que teremos diante das equipes europeias nesse Pré-Olímpico. Ele tem a nossa total confiança, ao lado do Splitter e de toda a CT", destacou o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr.

Petrovic comentou o retorno ao Brasil, agradeceu a confiança da CBB e quer desta vez o título do Pré-Olímpico. "Estou muito feliz de retornar ao comando da Seleção Brasileira. Agora é focar no Pré-Olímpico da Letônia em busca da vaga olímpica para Paris", citou o treinador.