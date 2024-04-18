Capixabas se destacam na etapa de Brasília do Brasileiro de Rental Kart

Três representantes do Espírito Santo conquistaram resultados importantes na Copa Brasília de Rental Kart
Redação de A Gazeta

18 abr 2024 às 11:57

Capixabas conquistaram bons resultados no Campeonato Brasileiro de Rental Kart Crédito: Pedro King
A Copa Brasília, uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Rental Kart, foi um sucesso para os pilotos capixabas. O evento aconteceu no Kartódromo Brasília Kart, Distrito Federal, entre os dias 12 e 14 de abril, e contou com três representantes do Espírito Santo: Guido Arthur, Ewerton Barcelos e Renato Pereira.
A competição reuniu mais de 200 participantes de 16 estados diferentes, todos em busca de pontos para o Nacional de Rental Kart (NKR). Foram disputadas cinco categorias: Estreantes, Leve (80 kg), Médio (95 kg), Pesado (110 kg) e Sênior (para pilotos com mais de 40 anos).
Na categoria Estreantes, os três capixabas se destacaram. Após quatro corridas classificatórias, todos se classificaram para a final e conquistaram dois pódios. Guido Arthur ficou com o segundo lugar geral e o quinto lugar geral foi para Ewerton Barcelos. Renato Pereira, que completará 60 anos este ano, também chegou à final, ficando em 15º lugar na classificação geral da categoria.
Guido Arthur ainda foi finalista em outras duas categorias, a Sênior e a Médios, chegando na final em ambas. Na Sênior, seu kart apresentou problemas de freios. No entanto, na Médios, a categoria mais disputada, ele conquistou o segundo lugar geral, conquistando mais um troféu para o Estado.
A próxima etapa do Campeonato Nacional de Kart acontece nos dias 4 e 5 de maio, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Esta será a quinta etapa do campeonato nacional e vai contar com um número recorde de pilotos capixabas. Serão mais de 140 pilotos e entre eles, 45 do Espírito Santo, a maior delegação da competição. A transmissão ao vivo será feita pela FATV Live, no YouTube, nos dias 3 e 4 de maio.

