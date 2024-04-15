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Tande, campeão olímpico de vôlei, sofre enfarte aos 54 anos

O campeão olímpico está internado e afirmou que uma das artérias do coração chegou a 98% de entupimento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2024 às 20:37

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 20:37

Ex-jogador de vôlei, Tande sofreu um infarte
Ex-jogador de vôlei, Tande sofreu um infarte Crédito: Reprodução/Instagram
Tande, ex-jogador de vôlei, revelou na tarde desta segunda-feira (15) que sofreu um enfarte na semana passada. O campeão olímpico está internado e afirmou que uma das artérias do coração chegou a 98% de entupimento. Outra, 78%, e houve ainda uma terceira veia obstruída, essa com 73%.
O relato foi feito por meio do story do Instagram, e Tande aparece deitado em uma cama de hospital. No texto, o esportista escreveu: "Obrigado, meu Deus!!" "Passando aqui para falar do meu sumiço. Sexta-feira eu acabei enfartando. Aos 54 anos, atleta, fazia exercícios, mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde. Uns quatro anos sem me cuidar", disse Tande no vídeo.
O ex-jogador aproveitou para fazer um alerta aos seguidores. "Fiquem atentos aos sinais. Ele me deu, volta e meia, vários sinais. Falta de ar, palpitações, dor no ouvido. Cuidem-se sempre", comentou o medalhista olímpico. "Papai do céu me deu uma chance", completou ele.
Alexandre Ramos Samuel, mais conhecido como Tande, conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona em 1992 com a seleção brasileira de vôlei e participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e de Sydney, em 2000. Além disso, também jogou vôlei de praia entre 1996 e 2000.
O ex-ponteiro se aposentou do vôlei profissional em 2006, e foi comentarista e apresentador da TV Globo após a parada. Além disso, também é palestrante e lançou um livro em 2019 sobre a carreira.

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