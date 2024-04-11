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Luto

Morre O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, aos 76 anos

Ícone da NFL lutou contra o câncer de próstata nos últimos anos, mas não resistiu e faleceu nesta quarta-feira (10), em Las Vegas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 abr 2024 às 14:00

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 14:00

O.J Simpson foi julgado por um duplo assassinato da ex-esposa e de um amigo
O.J Simpson foi julgado por um duplo assassinato da ex-esposa e de um amigo Crédito: Reuters/Folhapress
OJ Simpson, ex-jogador de futebol americano, morreu ontem (10), em Las Vegas, após batalha contra o câncer.
"No dia 10 de abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o cancêr. Ele estava cercado por seus filhos e netos", escreveu a família na conta oficial de OJ no Twitter.
OJ lutou contra o câncer de próstata nos últimos anos, mas sua saúde piorou recentemente. Ele chegou a ser internado e recebeu cuidados paliativos nos últimos meses.
O ex-jogador atuou na principal liga de futebol americano entre 1968 e 1979. Apesar se ser um dos astros da história da NFL, ele nunca conquistou um Super Bowl.
Ele teve passagens por franquias como Buffalo Bills e San Francisco 49ers. Em 1973, OJ se tornou o primeiro jogador a correr mais de duas mil jardas em uma temporada.
Simpson também ganhou as manchetes com o que ficou conhecido como 'o julgamento do século'. Ele foi julgado pelo duplo assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo, Ron Goldman, em 1994.
OJ se declarou inocente e foi absolvido em 1995, mas dois anos depois perdeu um julgamento civil. Ele foi condenado a pagar 33,5 milhões de dólares por danos.

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