Morre O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, aos 76 anos

O.J Simpson foi julgado por um duplo assassinato da ex-esposa e de um amigo Crédito: Reuters/Folhapress

OJ Simpson, ex-jogador de futebol americano, morreu ontem (10), em Las Vegas, após batalha contra o câncer.

"No dia 10 de abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o cancêr. Ele estava cercado por seus filhos e netos", escreveu a família na conta oficial de OJ no Twitter.

OJ lutou contra o câncer de próstata nos últimos anos, mas sua saúde piorou recentemente. Ele chegou a ser internado e recebeu cuidados paliativos nos últimos meses.

O ex-jogador atuou na principal liga de futebol americano entre 1968 e 1979. Apesar se ser um dos astros da história da NFL, ele nunca conquistou um Super Bowl.

Ele teve passagens por franquias como Buffalo Bills e San Francisco 49ers. Em 1973, OJ se tornou o primeiro jogador a correr mais de duas mil jardas em uma temporada.

Simpson também ganhou as manchetes com o que ficou conhecido como 'o julgamento do século'. Ele foi julgado pelo duplo assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo, Ron Goldman, em 1994.