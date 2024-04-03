Jovem de 17 anos que morreu em acidente de moto era remador do Álvares Cabral

Mauro Francisco, atleta do Álvares, morreu no último dia Crédito: Reprodução/Instagram

Na última segunda-feira (1), o remador Mauro Francisco Souza da Silva sofreu um acidente de moto, em Bento Ferreira, em Vitória, quando se chocou contra um ônibus na Avenida Beira Mar, no sentido Centro-Camburi. Ele foi prontamente atendido no local e levado ao Hospital São Lucas, na Capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia.

O velório aconteceu na noite de terça-feira, na Igreja Quadrangular da Baixada, em Santo Antônio, e o sepultamento ocorreu no Cemitério de Maruípe, nesta quarta-feira (3).

Conforme informações de testemunhas do acidente, Mauro teria perdido o controle da motocicleta que conduzia e colidido com o ônibus. Como tinha 17 anos e era menor de idade, ele não era habilitado.

O presidente da Federação de Remo do Espírito Santo (Feares), Pedro Erclacher, confirmou à reportagem de A Gazeta a informação de ser Mauro o motociclista acidentado na segunda-feira (1º). “Ele fez uma avaliação da Confederação para ir para o Campeonato Brasileiro de Remo. Ele completaria 18 anos no dia 5 de maio”. Ainda de acordo com Pedro, “uma pessoa próxima a Mauro tinha uma moto e não podia conduzi-la. O rapaz, impensadamente, assumiu a condução do veículo.”

Em contato com a reportagem de A Gazeta, familiares confirmaram que a moto não era de Mauro, e que ele estava ajudando um motociclista acidentado. O acidente ocorreu quando ele estava indo guardar o veículo do motociclista. Familiares também informara que ele não estava saindo do treino no momento do ocorrido.

Mauro Francisco completaria 18 anos em maio Crédito: Reprodução/Instagram

Remador do Álvares, Fred Colodetti contou que Mauro era um jovem muito talentoso e dedicado. "Mauro era um jovem talento. Tínhamos aproximação na garagem de remo – local de treino – por ser uma grande família. No dia do ocorrido ele fez um teste e saiu-se bem. Ele também vendia camarões e era um rapaz focado e dedicado". Já o presidente da Feares ressaltou que o atleta era da região de Santo Antônio, e antes treinava no Caxias, e que de lá foi transferido para o Álvares em meados do ano passado. “Era uma das promessas do esporte”, lamentou.

No próximo domingo (7) haverá uma regata na Baía de Vitória, pelo Campeonato Estadual, na qual Mauro será homenageado por seus colegas na categoria. O Álvares, em consideração ao rapaz, está com a bandeira a meio mastro.