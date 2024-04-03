Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Jovem de 17 anos que morreu em acidente de moto era remador do Álvares Cabral
Luto no Remo

Jovem de 17 anos que morreu em acidente de moto era remador do Álvares Cabral

Mauro Francisco Souza da Silva tinha acabado de se destacar em um teste para a Confederação Brasileira de Remo e disputaria o Brasileiro da modalidade. Era considerado pelos especialistas uma promessa do esporte capixaba
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

03 abr 2024 às 15:15

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 15:15

Mauro Francisco, atleta do Álvares, morreu no último dia
Mauro Francisco, atleta do Álvares, morreu no último dia Crédito: Reprodução/Instagram
Na última segunda-feira (1), o remador Mauro Francisco Souza da Silva sofreu um acidente de moto, em Bento Ferreira, em Vitória, quando se chocou contra um ônibus na Avenida Beira Mar, no sentido Centro-Camburi. Ele foi prontamente atendido no local e levado ao Hospital São Lucas, na Capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia.
O velório aconteceu na noite de terça-feira, na Igreja Quadrangular da Baixada, em Santo Antônio, e o sepultamento ocorreu no Cemitério de Maruípe, nesta quarta-feira (3).
Conforme informações de testemunhas do acidente, Mauro teria perdido o controle da motocicleta que conduzia e colidido com o ônibus. Como tinha 17 anos e era menor de idade, ele não era habilitado.
O presidente da Federação de Remo do Espírito Santo (Feares), Pedro Erclacher, confirmou à reportagem de A Gazeta a informação de ser Mauro o motociclista acidentado na segunda-feira (1º). “Ele fez uma avaliação da Confederação para ir para o Campeonato Brasileiro de Remo. Ele completaria 18 anos no dia 5 de maio”. Ainda de acordo com Pedro, “uma pessoa próxima a Mauro tinha uma moto e não podia conduzi-la. O rapaz, impensadamente, assumiu a condução do veículo.” 
Em contato com a reportagem de A Gazeta, familiares confirmaram que a moto não era de Mauro, e que ele estava ajudando um motociclista acidentado. O acidente ocorreu quando ele estava indo guardar o veículo do motociclista. Familiares também informara que ele não estava saindo do treino no momento do ocorrido.
Mauro Francisco completaria 18 anos em maio
Mauro Francisco completaria 18 anos em maio Crédito: Reprodução/Instagram
Remador do Álvares, Fred Colodetti contou que Mauro era um jovem muito talentoso e dedicado. "Mauro era um jovem talento. Tínhamos aproximação na garagem de remo – local de treino – por ser uma grande família. No dia do ocorrido ele fez um teste e saiu-se bem. Ele também vendia camarões e era um rapaz focado e dedicado". Já o presidente da Feares ressaltou que o atleta era da região de Santo Antônio, e antes treinava no Caxias, e que de lá foi transferido para o Álvares em meados do ano passado. “Era uma das promessas do esporte”, lamentou.
No próximo domingo (7) haverá uma regata na Baía de Vitória, pelo Campeonato Estadual, na qual Mauro será homenageado por seus colegas na categoria. O Álvares, em consideração ao rapaz, está com a bandeira a meio mastro.

Correção

03/04/2024 - 9:45
No primeiro momento, esta matéria, com base na declaração do presidente da Federação de Remo do Espírito Santo (Feares), informou que o acidente aconteceu logo que Mauro estava deixando o treino de remo no Álvares Cabral. Entretanto, o texto foi corrigido após manifestação de familiares da vítima, que contaram que a colisão ocorreu quando ele estava indo guardar a moto de um motociclista acidentado, e não saindo do treino. Por isso, o texto original foi alterado.

Veja Também

Com gols de capixabas, Brasil é hexa da Copa do Mundo de Futebol de Areia

Popó não dá chances para Bambam e termina luta em 36 segundos

Julgamento de Daniel Alves começa na segunda em Barcelona; veja detalhes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alvares cabral atropelamento clube alvares cabral Mortes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados