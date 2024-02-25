Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Popó não dá chances para Bambam e termina luta em 36 segundos
Virou piada na web

Popó não dá chances para Bambam e termina luta em 36 segundos

Com experiência, Popó acertou e derrubou o adversário no primeiro soco e manteve uma sequência de golpes

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 09:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2024 às 09:02
Popó e Bambam em luta
Popó e Bambam durante luta que não durou nem um minuto Crédito: Fight Music Show
Após várias provocações, o boxeador Acelino Popó não deu chances para Kleber Bambam e encerrou a luta na madrugada deste domingo (25) com um nocaute em apenas 36 segundos do primeiro round. Querendo fazer um show pessoal, Bambam caminhou lentamente para ringue com uma coroa na cabeça, segurando um crucifixo. Já Popó não se deixou levar e entrou com uma postura mais séria, não deu bola para Bambam e exibiu os cinturões que conquistou durante a sua carreira no boxe.
No início do primeiro round, o Bambam partiu para cima, mas sofreu logo no começo da luta. Com experiência, Popó acertou e derrubou o adversário no primeiro soco e manteve uma sequência de golpes. Com a série de socos de Popó, Bambam só se defendeu e deu as costas para o boxeador.
Popó não deu trégua e partiu para o ataque desferindo socos na cabeça e na cintura de Bambam, que caído no ringue não teve condições de prosseguir a luta, que foi encerrada por nocaute no primeiro round.
"Digo com toda humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi o responsável por essa casa estar cheia hoje. Ele me provocou demais. Tem que dar o mérito para ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing, eu era a âncora ali só para derrubar", disse o ex-lutador.

Luta virou piada nas redes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Boxe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'
Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados