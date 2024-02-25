Popó não dá chances para Bambam e termina luta em 36 segundos

Popó e Bambam durante luta que não durou nem um minuto Crédito: Fight Music Show

Após várias provocações, o boxeador Acelino Popó não deu chances para Kleber Bambam e encerrou a luta na madrugada deste domingo (25) com um nocaute em apenas 36 segundos do primeiro round. Querendo fazer um show pessoal, Bambam caminhou lentamente para ringue com uma coroa na cabeça, segurando um crucifixo. Já Popó não se deixou levar e entrou com uma postura mais séria, não deu bola para Bambam e exibiu os cinturões que conquistou durante a sua carreira no boxe.

No início do primeiro round, o Bambam partiu para cima, mas sofreu logo no começo da luta. Com experiência, Popó acertou e derrubou o adversário no primeiro soco e manteve uma sequência de golpes. Com a série de socos de Popó, Bambam só se defendeu e deu as costas para o boxeador.

Popó não deu trégua e partiu para o ataque desferindo socos na cabeça e na cintura de Bambam, que caído no ringue não teve condições de prosseguir a luta, que foi encerrada por nocaute no primeiro round.

"Digo com toda humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi o responsável por essa casa estar cheia hoje. Ele me provocou demais. Tem que dar o mérito para ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing, eu era a âncora ali só para derrubar", disse o ex-lutador.

Luta virou piada nas redes

Bambam saindo do ringue com 36 segundos de luta kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/fRVOQDWYbf — El Shaarawy 🇦🇴 (@Felipinho_fla) February 25, 2024

O Popó fazendo o Bambam virar camisa de saudade em 10 segundos pic.twitter.com/nxxQ3cJdb2 — Pedro Machado (@pegoncalves) February 25, 2024

Popó x Bambam foi desse jeito pic.twitter.com/H3riG6iPJv — Mundo da Bola (@mundodabola) February 25, 2024

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NAO DEU TEMPO PRO POPÓ NEM SUAR pic.twitter.com/RSqxd7fy9N — njdeprê - marlon (@njdmarlon) February 25, 2024