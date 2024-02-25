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Esporte

Com gols de capixabas, Brasil é hexa da Copa do Mundo de Futebol de Areia

Seleção superou a Itália por 6 a 4 e tornou-se a maior vencedora da competição organizada pela Fifa

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 16:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 fev 2024 às 16:37
Brasil conquista o hexa da Copa do Mundo de Futebol de Areia, em vitória sobre a Itália por 6 a 4 na decisão do torneio em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos
Brasil conquista o hexa da Copa do Mundo de Futebol de Areia, em vitória sobre a Itália por 6 a 4 na decisão do torneio em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos Crédito: REUTERS/ Amr Alfiky
A seleção brasileira de futebol de areia conquistou o hexacampeonato mundial neste domingo (25), tornando-se a primeira equipe a alcançar tal feito para o país. A vitória histórica foi obtida pelo placar de 6 a 4 sobre a Itália, na final da Copa do Mundo. O grande destaque da partida foi o pivô Rodrigo, que marcou três gols. A equipe é a maior vencedora da competição organizada pela Fifa, considerando também as vitórias em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017.
"É uma sensação maravilhosa relembrar o gostinho de ganhar uma Copa do Mundo. É a minha segunda e só tenho a agradecer a todos que apoiaram no Brasil", comentou o pivô Rodrigo à CazéTV após o título. Enquanto apontava para o peito, ele ainda aproveitou para mandar um recado para a CBF: "Não sei onde vai ser, mas arruma um lugar para botar mais uma estrelinha aqui".
A Itália abriu o placar com Genovali, aproveitando um rebote após a bola bater na trave. Atrás no placar, o Brasil partiu para o ataque e tentou finalizações de média distância. A 22 segundos do fim do primeiro tempo, Mauricinho passou para Rodrigo, recentemente eleito o melhor jogador de beach soccer do mundo, que concluiu com um belo chute no ângulo para empatar.
O Brasil voltou para o segundo tempo mais agressivo e viu a expulsão do goleiro italiano Casapieri, destaque italiano até então. Temporariamente com a vantagem numérica, o time brasileiro pressionou e chegou a acertar a trave antes de Rodrigo marcar um golaço de bicicleta, virando o jogo. Porém, a Itália igualou logo em seguida.
No terceiro e último tempo, o capixaba Bruno Xavier colocou o Brasil novamente à frente, e Genovali, da Itália, acabou marcando um gol contra. Sob pressão de Bruno Xavier, ele recuou mal e traiu o goleiro suplente Carpita. Ainda deu tempo para Brendo, outro atleta capixaba, e Rodrigo mais uma vez marcarem para a equipe brasileira, enquanto Fazzini e Genovali descontaram para a Itália.

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