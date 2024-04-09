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Capixabas fazem dobradinha em torneio de vôlei de praia no Chile

Aline e Alessandra derrotaram Magda e Lili na grande final e colocaram o Espírito Santo no topo do pódio do Torneio Master Internacional, disputado em Santiago
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2024 às 18:08

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 18:08

Pódio do Torneio Master Internacional foi completamente brasileiro
Pódio do Torneio Master Internacional foi completamente brasileiro Crédito: Divulgação
Duas das quatro duplas capixabas que estiveram no Torneio Master Internacional de vôlei de praia, em Santiago, no Chile, subiram ao pódio. Aline e Alessandra derrotaram Magda e Lili na grande final e foram campeãs e vice, respectivamente.
A dupla campeã atropelou todas as adversárias e saíram invictas da competição, sem perder nenhum set das seis partidas disputadas em três dias, deixando para trás três duplas chilenas e outras três brasileiras. “Só temos a agradecer ao nosso técnico Marcão, que corrigiu nossas fraquezas e nos fez evoluir nos nossos pontos fortes”, disseram.
O vice-campeonato foi igualmente batalhado por Lili e Magda, que só perderam para as colegas já bastante conhecidas do Centro de Treinamento MVK Voleibol. As oito atletas capixabas treinam juntas no CT que fica na Praça dos Namorados, em Vitória.
O treinador das jogadoras, Marcos Vinícius Klippel - o Marcão, atribui o resultado do seu time ao esforço das esportistas. “Todas elas se dedicam muito nos treinos. É um grande orgulho que temos de todos os resultados alcançados lá fora”, afirmou.
As atletas Tatá e Bel, também do Espírito Santo, estiveram na competição, além de Carla e Ângela e outras duas duplas brasileiras representando Recife e Brasília, sendo que a última ficou com a terceira colocação, deixando o pódio chileno todo verde e amarelo.

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