Esquiva Falcão sobre acidente de carro: "Fomos ajudados por Deus"

Família de Esquiva Falcão sofre acidente a caminho de São Paulo Crédito: Reprodução/Twitter

A família de Esquiva Falcão, medalhista de prata nas Olimpíadas de Londres-2012, sofreu um acidente a caminho de Sorocaba, cidade onde está morando atualmente.

Na última sexta-feira (5), o boxeador dirigia um carro alugado - e estava com uma de suas filhas - enquanto a sua esposa, Suellen, conduzia a Chevrolet Tracker de propriedade da família. Dentro do Chevrolet estavam sua esposa, dois filhos e um amigo. Quando ainda estavam no Rio de Janeiro, o carro da família foi atingido por um caminhão, que avariou a traseira do veículo.

"Minha esposa teve que ir direto para o hospital", contou o atleta, que também ressaltou que o motorista que provocou o acidente estaria alcoolizado. "Estranhei a ausência do outro carro e liguei para a minha mulher, a Suellen. Meu amigo atendeu e avisou do ocorrido. Voltei na contramão de ré, vi o carro amassado, Suellen na maca sendo atendida pelo resgate na Rodovia Presidente Dutra. O caminhão estava avançando pela faixa de acostamento. Era um caminhão de grade. Porém, não conseguimos contactá-lo".

A família, ainda se recupera do susto, mas está bem. "Meu filho de 10 anos teve um inchaço na costela, Suellen ficou no hospital um dia e recebeu alta no dia seguinte. Minha filha Lívia, de 1 ano não sofreu nada. O nosso amigo que também estava no veículo sofreu escoriações no ombro e na perna". No dia seguinte, sábado, portanto, todos voltaram de avião para São Paulo. Coincidentemente, era o aniversário da esposa do atleta.

"Fomos ajudados por Deus. Todos estavam de cinto e cadeirinha e isso foi fundamental. Uma falha do caminhoneiro quase me fez perder a família inteira", Esquiva Falcão

Esquiva Falcão mira melhores oportunidades na carreira em São Paulo Crédito: Leandro Bernardes/PxImages/Folhapress