Venda Nova do Imigrante recebe o Polenta Off Road 2024 em maio

Enduro será uma das modalidades do Polenta Off Road 2024 Crédito: Fabricio Gomes Macedo

Está chegando mais uma edição do Polenta Off Road. A edição de 2024 acontece entre os dias 24 a 26 de maio, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo. Esta será a oitava edição do evento, que combina aventura, esporte e turismo em um único lugar.

Serão diversas modalidades de disputa: Enduro de Regularidade, Enduro, Bike MTB, Big Trail, Trail Run e 4x4 UTV. Destaque para o Enduro Nacional da Polenta, uma prova tradicional e desafiadora do Campeonato Brasileiro, em sua 35ª edição. A expectativa é de cerca de 1.200 competidores e 15 mil visitantes, parceiros e expositores.

“Os competidores podem esperar muita adrenalina e parte técnica impecável, pois estamos sempre buscando o melhor! O público vai curtir um evento ainda maior e cheio de atrações no Centro de Eventos”, garante o presidente do TCMA, Carlos Alberto Minet.

Nos três dias de programação, será possível conhecer e experimentar uma enorme variedade de produtos e serviços relacionados ao turismo de aventura, passando por roteiros, circuitos e atividades de aventura, experimentações e cursos, até vestuário, nutrição e equipamentos esportivos. O Adventure Park, uma praça de alimentação animada, e o Pit Stop Off Road, serão duas opções para interação entre empresas e competidores.