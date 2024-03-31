Da Holanda ao ES e homenagens: as histórias que fazem a Corrida da Penha

Wytze Hempenius, Chris van Veenen e Luc Dijkstra. Os holandeses disputaram a 11ª Corrida da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

A Corrida da Penha, é recorrentemente citada como um dos eventos esportivos mais importantes do Espírito Santo. Não apenas por abrir o Oitavário de Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Estado, mas por ser um evento plural. Atletas veteranos misturam-se aos amadores, jovens aos adultos, nacionais aos estrangeiros. E até um revezamento de gêmeos no pódio! Afinal, o campeão da prova deste ano, Gilberto Silvestre , é irmão gêmeo do vencedor do ano passado, Gilmar Silvestre. Ambos são mineiros da cidade de São Miguel do Anta. Neste ano, Gilmar não participou.

Como não pode deixar de ser levado em conta, a corrida é o primeiro evento da festa de Nossa Senhora da Penha. Portanto, a abertura contou com a presença, e a bênção do Frei Felipe Carretta, que participou inclusive da entrega das medalhas. Para o religioso, é simbólico o fato de o evento ser celebrado justamente num Domingo de Páscoa:

"Simultaneamente é domingo de Páscoa e festa da Penha. É muito importante porque iniciamos o mês preparativo, o oitavário celebrativo, e começar com essa corrida é muito interessante porque não há competitividade, mas união, fraternidade, amizade. Símbolos da Festa da Penha. Que Nossa Senhora da Penha esteja com todos os atletas e todos os devotos", destacou o frei.

Uma das atletas estava na corrida também motivada pela fé. Era Lara Quiuqui. Moradora de Águia Branca, ela estreou nas pistas justamente pela Corrida da Penha. Forma de homenagear a avó, falecida, que assim como ela era devota da Padroeira.

"Minha avó, era como fosse minha mãe e morreu há dois anos, completos recentemente. Nesta última semana seria o aniversário dela. Além de uma preparação emocional, também houve uma preparação física". Lara não definiu uma meta de tempo para concluir a prova, mas queria saborear cada trecho. "Correndo na tranquilidade, sem olhar, para curtir mesmo a corrida, apreciando a paisagem".

Lara Quiuqui disputou sua primeira corrida como forma de homenagear a avó falecida Crédito: Vítor Antunes/A Gazeta

"Eu sou devota de Nossa Senhora da Penha e assim consegui juntar tudo que eu amo, que é correr e a minha fé. Então tudo teve um valor especial " Lara Quiuqui - Atleta - Corrida da Penha

Por diversão

Também chamou a atenção a presença de um trio de atletas holandeses que estão há dois meses no ES: Wytze Hempenius, Chris van Veenen e Luc Dijkstra se inscreveram na corrida despretensiosamente, apenas como diversão. "Eu não estava preparado para a corrida. Então, o objetivo é fazê-la em duas horas e conquistar a medalha de participação", disse Hempenius, enquanto fumava um cigarro antes de entrar na pista.

Entre os mais veteranos, um deles era Tarcízio Pereira, 67 anos, em sua terceira Corrida da Penha. Ele foi para esta corrida preparado: "Treinei por 24 dias direto, nessa vez, sem parar. Fiz 82 quilômetros e nesses últimos 24 dias, 10km por diários". Sua meta era completar a prova em 45 minutos.

Força e motivação

Entre os competidores PCD's o terceiro lugar coube à Isadora Viana, a Zazá. A limitação física se devia a uma questão grave entre os hemisférios cerebrais e que limitou os movimentos.

"Os médicos mandaram que fizéssemos um quarto bonito para ela e só. Mas confiamos em Deus e ela permanece até hoje aqui conosco. Ela consegue andar 100m, fala papai e mamãe e nos acompanha nas corridas", disse o pai, Rogério Viana, que adaptou uma cadeira especial para a competidora. Ele participou como acompanhante da filha. A mãe, Cátia, concorreu na categoria dos normotípicos.

Segundo Cátia, Isadora participar é uma diversão. "Ela gosta, ela ri, ela se diverte. A inclusão é importante por que isso permite que ela corra conosco através da adaptação da sua cadeira". Para a mãe não tem importância o fato de não haver premiação em dinheiro para esta categoria de atletas. "O mais importante é que as pessoas PCD participem da corrida", ponderou.

Além de Isadora, uma das competidoras PCD era Anna Julia Brandão, que convive com uma deficiência intelectual leve e é uma das mais jovens competidoras de todo o concurso. A Corrida foi a sua primeira de todas.

"Estava bem ansiosa, a ponto de nem conseguir dormir. O que me conforta é saber que cada um tem o seu tempo, e que eu vou chegar lá", disse ela, que inclusive pensou em desistir de participar do evento. Ana foi incentivada pelo seu tio Williams Flávio, que veio de Itaperuna (RJ) para acompanhá-la. Ela se prepara desde dezembro. Williams, a contrário, é veterano nas corridas e esteve, inclusiva, nas Dez Milhas da Garoto, aqui no ES, e aqui disputará a Maratona de Vitória, em 25 de agosto.

Rogério Viana e Isadora: pai e filha correram juntos na Corrida da Penha Crédito: Fernando Madeira/A Gazeta

Tentando trazer motivação e debate para a causa do autismo, estava Bruno Randow, pai de um menino autista com grau 3 de suporte e que é adolescente. Em razão do maior grau de suporte do rapaz, ele não pode correr. Junto a ele, a fundadora da ONG Alma de Mãe, Cláudia Mattos, cujo filho era grau 3 de suporte e hoje decresceu para o grau 2. Ambos militam pela causa.