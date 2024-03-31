Festa da Fé: mineiros vencem a 11ª edição da Corrida da Penha no ES

11ª Corrida da Penha. Gilberto Silvestre foi o campeão Crédito: Carlos Alberto Silva

Realizada neste domingo de Páscoa (31), a Corrida da Penha abriu a temporada da festa da padroeira do Espírito Santo. Iniciada na manhã de um pós-chuva na Grande Vitória, a 11ª edição de um dos eventos esportivos mais tradicionais do Espírito Santo, ainda que tenha trazido um grande número de capixabas inscritos entre os 2.500 atletas, acabou vendo dois mineiros receberem a primeira colocação.

Na categoria masculina, Gilberto Silvestre, de São Miguel do Anta (MG), completou a prova em 21min08seg. O segundo lugar foi o capixaba Alequessandro Paula da Silva. A mulher mais bem posicionada foi Amanda Aparecida, da cidade de Mercês (MG), que obteve a marca de 23min58seg. A campeã do ano passado, Larissa Quintão, permaneceu no pódio, mas, dessa vez, com a segunda colocação. Entre elas, a capixaba de melhor colocação foi a quinta colocada Priscila Machado Moraes.

Gilberto Silvestre, campeão da categoria masculina, correu pela primeira vez a competição em homenagem à Nossa Senhora da Penha. Em entrevista concedida após a chegada, ele agradeceu aos organizadores pela realização do evento e à Marinha do Brasil, de quem é atleta. "A Marinha me possibilitou treinar e manter uma boa preparação para as corridas".

Gilberto contou, ainda, que neste primeiro semestre ele voltou aos treinamentos e o triunfo na Corrida da Penha foi uma prova de que está conseguindo responder bem aos treinamentos e com um bom desempenho. "Quero manter e conquistar outros bons resultados". Silvestre, no ano passado, concorreu e foi campeão da Maratona Internacional de Blumenau. Já foi medalhista de bronze na South American U23 Championships, em 2011, e, em 2018, disputou a Maratona de Beirute.

11º Corrida da Penha

Vencedora da categoria feminina, Amanda Aparecida comentou a vitória. "É muito gratificante ser campeã de uma prova na qual temos que trabalhar duro para conquistar. Estou muito feliz. Quero parabenizar a organização, inclusive pela escolha do percurso".

A atleta disse estar se preparando desde o início do ano e tem como o objetivo principal ir para a Maratona do Rio, em julho. Em consonância à carreira de atleta, Amanda é professora de Educação Física e montou uma academia de funcional em casa. Ela sonha viver do Esporte, mas reconhece ser difícil. "Ainda que eu já esteja sendo uma referência no esporte, e saiba que há quem torça e vibre por mim, é muito difícil viver exclusivamente da prática esportiva".

Amanda é federada ao Elite Sports, que anotou também a segunda colocada, Larissa Quintão, entre suas confederadas. A campeã dedicou a vitória à mãe, que a acompanhou na corrida.

Amanda Aparecida, vencedora do feminino da 11ª Corrida da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Campeões na Categoria Masculina:

1º lugar :Gilberto Silvestre Lopes (21m08seg)

2º lugar: Alequessandro Paula da Silva (21min30seg)

3º lugar: Valério de Souza Fabiano (21min 42seg)

Campeões na Categoria Feminina: