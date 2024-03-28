Serra recebe Wahine Bodyboarding Pro pelo terceiro ano seguido

Pódio da categoria Pro do Wahine Bodyboarding Pro em 2023 Crédito: Wahine Bodyboarding Pro/Divulgação

Sucesso nos dois anos anteriores, o Wahine Bodyboarding Pro desembarca mais uma vez no Espírito Santo. Entre os dias 18 a 27 de abril, a praia de Jacaraípe, na Serra, será sede da etapa brasileira do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino, que vai contar com uma premiação total de R$ 185 mil. Paralelamente às competições, serão programadas diferentes atividades, como passeio por pontos turísticos, ações voltadas para música e cultura, entre muitas atrações.

Em 2024, o evento se torna ainda mais inclusivo. Além das mastectomizadas e amputadas, a pessoas com deficiência visual agora também terão uma categoria exclusiva na competição. O evento reunirá as principais atletas do ranking mundial, de cerca de 10 países.

A melhor bodyboarder do mundo no momento, a japonesa Sari Ohhara, que vai em busca do bicampeonato, estará no Espírito Santo no próximo mês. As capixabas Maylla Venturin, Luna Hardman e Maíra Viana, a portuguesa Joana Schenker e as japonesas Namiko Yamashita e Kyra Shirahase também estão confirmadas.

Disputa em cinco categorias

Sari Ohhara busca o bicampeonato da categoria Pro Crédito: Wahine Bodyboarding Pro/Divulgação

A etapa conta com cinco categorias: Pro Junior, Profissional e Master Woman, válidas pelo título mundial, além de Open (amador) e PCD (mastectomizadas, amputadas e deficientes visuais). Outra bateria de destaque será a que reúne mães e filhas, criada especialmente para dar visibilidade para atletas que conciliam o esporte e a maternidade.

“Já estamos na contagem regressiva para mais uma etapa brasileira do Circuito Mundial. As melhores atletas do mundo virão para o Espírito Santo em busca de bons resultados na temporada e vamos cuidar de todos os detalhes para que esta edição supere as expectativas”, afirma Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bobydboard e organizadora do evento.

Edição de 2023 é premiada

O Wahine Bodyboarding Pro foi eleito a melhor etapa de 2023 pela International Bodyboarding Corporation (IBC), entre as nove realizadas na temporada. O resultado foi divulgado em dezembro do ano passado, após avaliação das várias etapas do IBC World Tour of Bodyboarding de 2023.