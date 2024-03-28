Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso

Serra recebe Wahine Bodyboarding Pro pelo terceiro ano seguido

Etapa brasileira do Circuito Mundial Feminino acontece entre os dias 18 e 27 de abril, em Jacaraípe, e vai contar com categoria para pessoas com deficiência visual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2024 às 17:56

Publicado em 28 de Março de 2024 às 17:56

Pódio da categoria Pro do Wahine Bodyboarding Pro em 2023
Pódio da categoria Pro do Wahine Bodyboarding Pro em 2023 Crédito: Wahine Bodyboarding Pro/Divulgação
Sucesso nos dois anos anteriores, o Wahine Bodyboarding Pro desembarca mais uma vez no Espírito Santo. Entre os dias 18 a 27 de abril, a praia de Jacaraípe, na Serra, será sede da etapa brasileira do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino, que vai contar com uma premiação total de R$ 185 mil. Paralelamente às competições, serão programadas diferentes atividades, como passeio por pontos turísticos, ações voltadas para música e cultura, entre muitas atrações.
Em 2024, o evento se torna ainda mais inclusivo. Além das mastectomizadas e amputadas, a pessoas com deficiência visual agora também terão uma categoria exclusiva na competição. O evento reunirá as principais atletas do ranking mundial, de cerca de 10 países.
A melhor bodyboarder do mundo no momento, a japonesa Sari Ohhara, que vai em busca do bicampeonato, estará no Espírito Santo no próximo mês. As capixabas Maylla Venturin, Luna Hardman e Maíra Viana, a portuguesa Joana Schenker e as japonesas Namiko Yamashita e Kyra Shirahase também estão confirmadas.

Disputa em cinco categorias

Sari Ohhara busca o bicampeonato da categoria Pro
Sari Ohhara busca o bicampeonato da categoria Pro Crédito: Wahine Bodyboarding Pro/Divulgação
A etapa conta com cinco categorias: Pro Junior, Profissional e Master Woman, válidas pelo título mundial, além de Open (amador) e PCD (mastectomizadas, amputadas e deficientes visuais). Outra bateria de destaque será a que reúne mães e filhas, criada especialmente para dar visibilidade para atletas que conciliam o esporte e a maternidade.
“Já estamos na contagem regressiva para mais uma etapa brasileira do Circuito Mundial. As melhores atletas do mundo virão para o Espírito Santo em busca de bons resultados na temporada e vamos cuidar de todos os detalhes para que esta edição supere as expectativas”, afirma Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bobydboard e organizadora do evento.

Edição de 2023 é premiada

O Wahine Bodyboarding Pro foi eleito a melhor etapa de 2023 pela International Bodyboarding Corporation (IBC), entre as nove realizadas na temporada. O resultado foi divulgado em dezembro do ano passado, após avaliação das várias etapas do IBC World Tour of Bodyboarding de 2023.
O projeto idealizado por Neymara surgiu em 2021. “Wahine”, que significa mulher na língua havaiana, evidencia o resgate da conexão com os povos indígenas das ilhas do Havaí e inspira o evento. Foi em águas havaianas que a atleta venceu uma das mais acirradas disputas do Mundial, na Praia de Pipeline, sendo campeã em 2006 e 2011.

Veja Também

Capixaba Bruno Altoé é bicampeão do Pan-Americano de jiu-jitsu

Capixaba Hugo Cibien vai disputar a Stock Series em 2024

Atletas olímpicos participam de campanha do TRE-ES para estimular o voto jovem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Serra Surfe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados