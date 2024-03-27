Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Atletas olímpicos participam de campanha do TRE-ES para estimular o voto jovem
Jovens nas urnas

Atletas olímpicos participam de campanha do TRE-ES para estimular o voto jovem

Campanha #SerEleitor é uma colaboração entre o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), por intermédio de sua Escola Judiciária Eleitoral (EJE-ES), e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), para estimular os jovens a votar

Publicado em 27 de Março de 2024 às 11:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2024 às 11:09
Atletas olímpicos se colocam a fim de estimular os jovens a tiraraem seus títulos eleitorais antes da idade obrigatória
Atletas olímpicos se colocam a fim de estimular os jovens a tiraraem seus títulos eleitorais antes da idade obrigatória Crédito: Reprodução/TRE-ES
Apesar de toda a dedicação voltada para os Jogos Olímpicos de Paris, agendados para julho e agosto deste ano, seis atletas tomaram a iniciativa de aproveitarem parte de seu tempo para produzir um vídeo, ressaltando a importância de jovens entre 15 e 17 anos procurarem um cartório eleitoral a fim de obterem seu primeiro título de eleitor.
Tal iniciativa é parte do programa #SerEleitor, uma colaboração entre o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), por intermédio de sua Escola Judiciária Eleitoral (EJE-ES), e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
Giulia Penalber, praticante de luta livre; Pepê Gonçalves, da canoagem slalom; Jade Barbosa, Arthur Zanetti, Francisco Barreto, da ginástica artística,  e Mafê Costa, natação prontamente se dispuseram a produzir o material, gratuitamente, com o objetivo de ressaltar a relevância da eleição e orientar sobre os meios pelos quais os jovens podem efetuar seu registro eleitoral, seja através de QRCode ou pelo site do TRE-ES.
A parceria com o COB, sob a figura de seu presidente, Paulo Wanderley Teixeira, que construiu sua carreira no Espírito Santo, conferiu prestígio e robustez ao programa #SerEleitor, angariando a devida atenção do presidente do TRE-ES, o desembargador Carlos Simões Fonseca, que enalteceu.
"São iniciativas como essa que nos estimulam, nos entusiasmam a cada vez mais a buscar esse caminho, de formar novos quadros; inclusive, essa é uma das orientações do TSE e do CNJ: que o Poder Judiciário saia do seu ‘casulo’ e vá ao encontro dos anseios da sociedade. Este é o nosso dever, a nossa obrigação como formadores e incentivadores do exercício da cidadania. Eu sempre digo que não existe legitimação maior de cidadania do que o direito de votar e ser votado. O voto representa a maior garantia de segurança e cidadania que nós podemos ter, e é nosso dever incentivá-lo", finalizou o desembargador.

Veja Também

Em jogo com pênaltis polêmicos, Brasil arranca empate da Espanha no fim

Com psicóloga na comissão técnica, Seleção pode diminuir pressão nos jogadores

Veja onde assistir o jogo da Seleção Brasileira contra a Espanha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleição Jogos Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados