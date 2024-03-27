Atletas olímpicos participam de campanha do TRE-ES para estimular o voto jovem

Atletas olímpicos se colocam a fim de estimular os jovens a tiraraem seus títulos eleitorais antes da idade obrigatória Crédito: Reprodução/TRE-ES

Apesar de toda a dedicação voltada para os Jogos Olímpicos de Paris, agendados para julho e agosto deste ano, seis atletas tomaram a iniciativa de aproveitarem parte de seu tempo para produzir um vídeo, ressaltando a importância de jovens entre 15 e 17 anos procurarem um cartório eleitoral a fim de obterem seu primeiro título de eleitor.

Tal iniciativa é parte do programa #SerEleitor, uma colaboração entre o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), por intermédio de sua Escola Judiciária Eleitoral (EJE-ES), e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Giulia Penalber, praticante de luta livre; Pepê Gonçalves, da canoagem slalom; Jade Barbosa, Arthur Zanetti, Francisco Barreto, da ginástica artística, e Mafê Costa, natação prontamente se dispuseram a produzir o material, gratuitamente, com o objetivo de ressaltar a relevância da eleição e orientar sobre os meios pelos quais os jovens podem efetuar seu registro eleitoral, seja através de QRCode ou pelo site do TRE-ES.

A parceria com o COB, sob a figura de seu presidente, Paulo Wanderley Teixeira, que construiu sua carreira no Espírito Santo, conferiu prestígio e robustez ao programa #SerEleitor, angariando a devida atenção do presidente do TRE-ES, o desembargador Carlos Simões Fonseca, que enalteceu.