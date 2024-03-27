Com psicóloga na comissão técnica, Seleção pode diminuir pressão nos jogadores

A verdade é que, a medida que o tempo vai passando, uma geração inteira ouve falar das conquistas do Brasil, mas não as veem. Consequentemente, a cobrança sobre os jogadores de hoje e a comparação cresce. Uma das coisas mais tóxicas para um jogador de alta performance é a comparação com gerações anteriores. Por exemplo, hoje a geração mais moderna de jogadores é criticada por se preocuparem mais com a estética do que com o futebol que jogam, comparado com gerações anteriores. As gerações anteriores entregaram conquistas que as gerações mais novas não conseguiram, então existe uma pressão que o próprio tempo exerce sobre o jogador. A medida que o tempo vai passando, a pressão também vai aumentando e a comparação com jogadores de outras gerações se torna cada vez mais constante, como se houvesse uma obrigação moral dessa geração de entregar resultados e campeonatos de expressividade como a Copa do Mundo.