Entenda o que levou Gabigol a ser punido em caso de doping

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi suspenso do futebol por dois anos na tarde desta segunda-feira (25). A punição após julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), que durou cerca de duas horas, considerou o atleta culpado pela votação de 5 a 4. O jogador foi acusado de tentar fraudar um exame antidoping no Centro de Treinamento do Flamengo, em abril de 2023. Entenda abaixo o que levou o atacante a ser punido
Ordem dos acontecimentos
- Tudo começou no dia 8 de abril de 2023, no CT do Flamengo. Naquele dia, foram feitos exames antidoping com todo o elenco do Rubro-Negro antes do treinamento. No entanto, segundo os responsáveis pelo exame, Gabigol teria ignorado e foi almoçar. Depois, teria tratado a equipe com desrespeito, pegado o vaso coletor sem avisar ninguém e se irritado com o fiscal, que o acompanhou até o banheiro, além de ter escondido a genitália durante o processo de coleta da urina. Por fim, o jogador teria entregado o vaso aberto, contrariando o protocolo e a orientação dos fiscais.
- O exame deu negativo, mas Gabigol foi notificado no dia 30 de maio daquele ano por tentativa de fraude. Na ocasião, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, realizou a defesa do jogador. Depois, o Rubro-Negro contratou o advogado Bichara Neto, o mesmo que defendeu Paolo Guerrero em 2017 no caso que suspendeu o atleta por doping nos tribunais da Fifa.
- Apesar do caso ter acontecido em abril, a denúncia foi feita apenas em dezembro de 2023. A defesa do jogador foi enviada no dia 26 de janeiro de 2024, e contou com imagens da câmera de segurança do Centro de Treinamento do Flamengo, que segundo a defesa, corroboram com a versão do atleta.
- O julgamento foi iniciado no último dia 20 de março. Foram cinco horas de julgamento on-line e Gabigol prestou depoimento em videoconferência, assim como as sete testemunhas do caso. Ao fim da sessão, o Tribunal de Justiça Desportivo Antidopagem (TJD-AD) resolveu dar continuidade nesta segunda-feira (20).
- Na tarde desta segunda (20), após mais duas horas de sessão e participação de Gabigol de forma on-line, a sentença foi definida: dois anos de suspensão, contados a partir do dia da testagem, por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que diz respeito a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle". A punição será aplicada a partir de abril e a defesa do atleta já prepara recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).