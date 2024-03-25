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Entenda o que levou Gabigol a ser punido em caso de doping

Atacante do Flamengo foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping realizado em abril de 2023. Decisão ainda cabe recurso

Publicado em 25 de Março de 2024 às 19:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2024 às 19:31
Gabigol foi denunciado por tentativa de fraude em um exame antidoping em 2023
Gabigol foi denunciado por tentativa de fraude em um exame antidoping em 2023 Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O atacante Gabigol, do Flamengo, foi suspenso do futebol por dois anos na tarde desta segunda-feira (25). A punição após julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), que durou cerca de duas horas, considerou o atleta culpado pela votação de 5 a 4. O jogador foi acusado de tentar fraudar um exame antidoping no Centro de Treinamento do Flamengo, em abril de 2023. Entenda abaixo o que levou o atacante a ser punido

Ordem dos acontecimentos

  • Tudo começou no dia 8 de abril de 2023, no CT do Flamengo. Naquele dia, foram feitos exames antidoping com todo o elenco do Rubro-Negro antes do treinamento. No entanto, segundo os responsáveis pelo exame, Gabigol teria ignorado e foi almoçar. Depois, teria tratado a equipe com desrespeito, pegado o vaso coletor sem avisar ninguém e se irritado com o fiscal, que o acompanhou até o banheiro, além de ter escondido a genitália durante o processo de coleta da urina. Por fim, o jogador teria entregado o vaso aberto, contrariando o protocolo e a orientação dos fiscais. 
  • O exame deu negativo, mas Gabigol foi notificado no dia 30 de maio daquele ano por tentativa de fraude. Na ocasião, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, realizou a defesa do jogador. Depois, o Rubro-Negro contratou o advogado Bichara Neto, o mesmo que defendeu Paolo Guerrero em 2017 no caso que suspendeu o atleta por doping nos tribunais da Fifa.
  • Apesar do caso ter acontecido em abril, a denúncia foi feita apenas em dezembro de 2023. A defesa do jogador foi enviada no dia 26 de janeiro de 2024, e contou com imagens da câmera de segurança do Centro de Treinamento do Flamengo, que segundo a defesa, corroboram com a versão do atleta. 
  • O julgamento foi iniciado no último dia 20 de março. Foram cinco horas de julgamento on-line e Gabigol prestou depoimento em videoconferência, assim como as sete testemunhas do caso. Ao fim da sessão, o Tribunal de Justiça Desportivo Antidopagem (TJD-AD) resolveu dar continuidade nesta segunda-feira (20).
  • Na tarde desta segunda (20), após mais duas horas de sessão e participação de Gabigol de forma on-line, a sentença foi definida: dois anos de suspensão, contados a partir do dia da testagem, por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que diz respeito a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle". A punição será aplicada a partir de abril e a defesa do atleta já prepara recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

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