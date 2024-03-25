Entenda o que levou Gabigol a ser punido em caso de doping

Tudo começou no dia 8 de abril de 2023, no CT do Flamengo. Naquele dia, foram feitos exames antidoping com todo o elenco do Rubro-Negro antes do treinamento. No entanto, segundo os responsáveis pelo exame, Gabigol teria ignorado e foi almoçar. Depois, teria tratado a equipe com desrespeito, pegado o vaso coletor sem avisar ninguém e se irritado com o fiscal, que o acompanhou até o banheiro, além de ter escondido a genitália durante o processo de coleta da urina. Por fim, o jogador teria entregado o vaso aberto, contrariando o protocolo e a orientação dos fiscais.