Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Gabigol é suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping
Punido

Gabigol é suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping

Atacante do Flamengo foi considerado culpado pela Justiça Desportiva Antidopagem. Decisão cabe recurso

Publicado em 25 de Março de 2024 às 17:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2024 às 17:07
Gabigol partiu em defesa de Vitor Pereira, defendendo a continuidade do trabalho do português
Tempo de pubição de Gabgiol vai extrapolar a duração do contrato atual do jogador com o Flamengo Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O atacante Gabigol foi punido com dois anos de suspensão em julgamento concluído nesta segunda-feira (25) no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD). A defesa do jogador já planeja recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS).
Gabigol foi denunciado com base no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que tem como pena máxima uma suspensão de quatro anos.
O julgamento que resultou na condenação do atacante do Flamengo aconteceu em duas partes. Na semana passada, a sessão foi interrompida após cinco horas de duração e foi retomada nesta segunda.
A punição, se prevalecer após o recurso, vai extrapolar o tempo que Gabigol tem de contrato com o Flamengo. O vínculo atual vence em 31 de dezembro de 2024.

Como foi a denúncia

O episódio que gerou o processo contra Gabigol aconteceu em 8 de abril de 2023. Um sábado. Véspera de um jogo contra o Fluminense pela final do Carioca.
A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foi ao Ninho do Urubu, CT do Flamengo, para um teste surpresa, fora de competição.
Os oficiais de controle de dopagem, que são os responsáveis por colher as amostras dos jogadores, relataram várias situações negativas a respeito de Gabigol. A ideia era colher as amostras e fazer os exames antes do treino.
Só que aí veio a lista de situações relatadas:
- Gabigol não foi até os Oficiais antes do treino e ignorou a presença deles depois do treino. Ele foi almoçar e nem ligou para fazer o exame.
- Gabigol, segundo o relato, tratou a equipe com desrespeito, indignado porque ele estava sempre na lista dos exames.
- Os oficiais disseram que Gabigol estava muito irritado e usou uma "linguagem rude".
Passada essa celeuma inicial, Gabigol teria aparecido depois sem avisar e pegou o pote para coletar a amostra de urina sem avisar a ninguém. O oficial de controle teve que ir correndo atrás dele no banheiro.
Os oficiais precisam ter contato visual enquanto o jogador faz o xixi no copinho. Por que? Para comprovar que ele não colocou urina de outro lugar ou de outra pessoa para ser testada.
Há o relato na denúncia contra ele de que o jogador tentou esconder a genitália no momento da coleta da urina. O relato dá conta que Gabigol ainda entregou o pote aberto, contrariando o que o oficial de controle tinha pedido.
Naquele dia, Gabigol não foi o único a ser testado. Outros jogadores do Flamengo também foram submetidos ao exame. Por isso tudo, o atacante foi denunciado por "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de doping".

O que a defesa já tinha alegado

No processo, a defesa de Gabigol já tinha alegado que o comportamento do jogador não configura tentativa de fraude.
Em relação ao tempo depois do treino para coleta do material, a defesa do jogador disse ainda que isso deveria aguardar um prazo mínimo de duas horas, após a atividade, para que as taxas biológicas não fossem afetadas pelo esforço feito e forneçam um resultado dentro da realidade.
O advogado do atacante do Flamengo ainda disse que, caso a entrega do frasco estivesse em desacordo com as normas técnicas e de segurança, caberia aos oficiais recusarem a entrega e exigir uma nova coleta. Só que isso não aconteceu.

Veja Também

Dorival Jr. sobre racismo contra Vini Jr.: 'Mundo precisa ser mais igual e humano'

Vinicius Júnior se emociona em coletiva ao falar de racismo

Daniel Alves deixa prisão na Espanha após pagar fiança de R$ 5,4 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Julgamento Exames
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados