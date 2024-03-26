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Amistoso da Seleção

Veja onde assistir o jogo da Seleção Brasileira contra a Espanha

O jogo está agendado para as 17h30 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu. O Brasil apresentará pela primeira vez o novo uniforme amarelo da Seleção

Publicado em 26 de Março de 2024 às 10:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2024 às 10:28
Futebol
Dorival Júnior vai para o seu segundo jogo à frente da Seleção Crédito: Staff Images / CBF
Impulsionado pelo triunfo sobre a equipe inglesa no último fim de semana, a seleção brasileira retorna aos gramados nesta terça-feira, enfrentando um adversário de peso do continente europeu, a Espanha. O embate está agendado para as 17h30 (horário de Brasília), no icônico estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. O Brasil apresentará pela primeira vez o novo uniforme amarelo da Seleção. A partida será transmitida ao vivo pela Globo, Sportv e pelo ge.
O confronto, caracterizado por iniciativas de combate ao racismo, terá o atacante Vini Jr como protagonista. Em uma entrevista coletiva marcada pela emoção, Vini se emocionou e expressou sua crescente desmotivação para continuar jogando, diante dos contínuos episódios de discriminação racial no país europeu.
O Brasil, ocupante do quinto lugar no ranking da Fifa, busca elevar seu desempenho no segundo jogo sob o comando de Dorival Júnior. Antes de superar a Inglaterra, a equipe nacional sofreu três derrotas consecutivas. Por outro lado, a Espanha vem de uma derrota para a Colômbia por 1 a 0, na última sexta-feira. Os espanhóis ocupam a oitava posição no ranking mundial da Fifa.
O último duelo entre as duas seleções, ao nível profissional e excluindo categorias inferiores ou Jogos Olímpicos, ocorreu na final da Copa das Confederações de 2013, na qual o Brasil venceu com um placar de 3 a 0. No geral, foram disputados nove confrontos entre as duas equipes, com cinco vitórias para o Brasil, dois empates e duas derrotas.

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