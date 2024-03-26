  • Vinicius Júnior será o capitão do Brasil no amistoso contra a Espanha
Capitão

Vinicius Júnior será o capitão do Brasil no amistoso contra a Espanha

A faixa para Vini é um sinal de apoio da seleção ao atacante diante das ofensas raciais que tem sofrido na Espanha

Publicado em 26 de Março de 2024 às 10:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

26 mar 2024 às 10:06
Vinicius Júnior. Jogador será o capitão do amistoso contra a Espanha desta terça (26)
Vinicius Júnior. Jogador será o capitão do amistoso contra a Espanha desta terça (26) Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Vinicius Júnior será o capitão da seleção brasileira no amistoso contra a Espanha nesta terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A decisão estava tomada desde a chegada à Europa. Contra a Inglaterra, Danilo foi o capitão. A faixa para Vini é um sinal de apoio da seleção ao atacante diante das ofensas raciais que tem sofrido na Espanha. Vini falou sobre o racismo em coletiva de imprensa ontem e se emocionou. O atacante do Real Madrid admitiu que já pensou em desistir. A campanha do amistoso entre Brasil e Espanha é "Uma só pele". O jogo foi marcado em 2023 já com a ideia antirracista. 

