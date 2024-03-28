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Capixaba Hugo Cibien vai disputar a Stock Series em 2024

O piloto participará da sua 2ª temporada na Stock Series que tem estreia marcada para os dias 19 a 21 de abril, no Autódromo de Interlagos

Publicado em 28 de Março de 2024 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2024 às 14:35
Hugo Cibien vai pilotar o carro da equipe W2 ProGP
Hugo Cibien vai pilotar o carro da equipe W2 ProGP Crédito: Divulgação/RF Comunicação
O capixaba Hugo Cibien segue nas pistas em 2024. O piloto renovou o contrato com a equipe W2 ProGP e vai participar da sua segunda temporada na Stock Series, categoria de acesso à Stock Car, e terá de se preparar, pois a nova temporada vai contar com mudanças no carro e um superprêmio para o campeão. 
A categoria vai abandonar os motores V8 e adotará os motores de quatro cilindros turbo, com um chassi mais leve e moderno. Ao todo, serão sete etapas no calendário, que ao final irá premiar o grande vencedor do torneio em R$ 2,5 milhões em forma de patrocínio para uma participação na Stock Car Pro Series 2025. 
Depois de um 2023 de estreia e muito aprendizado na Stock Series, Hugo está confiante de ir além, evoluir ainda mais ao longo da nova temporada em busca de títulos.
“Muito além dos resultados de pista, ficou muito evidente a evolução do início para o fim da temporada 2023 na adaptação ao carro, o ritmo de corrida, o entrosamento com a equipe. Espero brigar pelo título, afinal ano que vem com a mudança do chassi e dos motores é um ano bom para estar na Stock Car”, afirma Cibien.
A temporada 2024 da Stock Series começa entre 19 e 21 abril com a disputa da etapa de abertura no templo do automobilismo brasileiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

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