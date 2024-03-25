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Oito capixabas representarão o ES em torneio de vôlei de praia no Chile

Torneio Master Internacional será realizado em Santiago entre os dias 4 e 7 de abril e vai contar com seis duplas brasileiras

Publicado em 25 de Março de 2024 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2024 às 16:35
Capixabas tem se treinado forte para disputar o Torneio Master Internacional
Capixabas tem se treinado forte para disputar o Torneio Master Internacional Crédito: Divulgação/Ana Paula dos Santos
O Espírito Santo marcará presença no Torneio Master Internacional. A competição, que acontece em Santiago, no Chile, entre os dias 4 e 7 de abril, vai contar com oito capixabas entre as seis duplas brasileiras que estarão na disputa. 
Magda e Lili, Ângela e Carla, Bel e Tatá, além de Aline e Alessandra, são as representantes do Estado na disputa na categoria 50+. As duplas têm se preparado arduamente para alcançar um desempenho exemplar durante a competição. O treinador Marcos Vinícius Klippel, do Centro de Treinamento MVK, afirma que o seu time está pronto.
"Todas são atletas amadoras e nós estamos trabalhando para refinar a técnica delas e definir bem as estratégias de jogo de cada uma. Tenho certeza que, com a dedicação que têm mostrado, trarão ótimos resultados para casa", disse Marcos.
Essa será a primeira vez de Tatá disputando uma competição internacional. Para ela, a experiência pode ser muito valiosa, não somente no âmbito esportivo. "O Torneio Master Internacional de Vôlei de Praia é uma oportunidade não apenas de competir em alto nível, mas também de vivenciar experiências enriquecedoras e criar laços com atletas de diferentes nacionalidades", afirma. 

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