Oito capixabas representarão o ES em torneio de vôlei de praia no Chile

Capixabas tem se treinado forte para disputar o Torneio Master Internacional Crédito: Divulgação/Ana Paula dos Santos

O Espírito Santo marcará presença no Torneio Master Internacional. A competição, que acontece em Santiago, no Chile, entre os dias 4 e 7 de abril, vai contar com oito capixabas entre as seis duplas brasileiras que estarão na disputa.

Magda e Lili, Ângela e Carla, Bel e Tatá, além de Aline e Alessandra, são as representantes do Estado na disputa na categoria 50+. As duplas têm se preparado arduamente para alcançar um desempenho exemplar durante a competição. O treinador Marcos Vinícius Klippel, do Centro de Treinamento MVK, afirma que o seu time está pronto.

"Todas são atletas amadoras e nós estamos trabalhando para refinar a técnica delas e definir bem as estratégias de jogo de cada uma. Tenho certeza que, com a dedicação que têm mostrado, trarão ótimos resultados para casa", disse Marcos.