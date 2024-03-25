Oito capixabas representarão o ES em torneio de vôlei de praia no Chile

O Espírito Santo marcará presença no Torneio Master Internacional. A competição, que acontece em Santiago, no Chile, entre os dias 4 e 7 de abril, vai contar com oito capixabas entre as seis duplas brasileiras que estarão na disputa.
Magda e Lili, Ângela e Carla, Bel e Tatá, além de Aline e Alessandra, são as representantes do Estado na disputa na categoria 50+. As duplas têm se preparado arduamente para alcançar um desempenho exemplar durante a competição. O treinador Marcos Vinícius Klippel, do Centro de Treinamento MVK, afirma que o seu time está pronto.
"Todas são atletas amadoras e nós estamos trabalhando para refinar a técnica delas e definir bem as estratégias de jogo de cada uma. Tenho certeza que, com a dedicação que têm mostrado, trarão ótimos resultados para casa", disse Marcos.
Essa será a primeira vez de Tatá disputando uma competição internacional. Para ela, a experiência pode ser muito valiosa, não somente no âmbito esportivo. "O Torneio Master Internacional de Vôlei de Praia é uma oportunidade não apenas de competir em alto nível, mas também de vivenciar experiências enriquecedoras e criar laços com atletas de diferentes nacionalidades", afirma.