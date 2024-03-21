Judoca capixaba, Nacif Elias questiona condenação por estupro de Daniel Alves

Nacif Elias se manifestou sobre o caso Daniel Alves Crédito: Assessoria/Divulgação e Reprodução/Instagram

Na noite de quarta-feira (20) e na tarde desta quinta-feira (21), o judoca capixaba Nacif Elias publicou sua opinião nas redes sociais de A Gazeta sua visão sobre a detenção de Daniel Alves, que foi condenado por estupro na Espanha, em razão de uma violência contra uma mulher ocorrida em dezembro de 2022.

A publicação, que traz uma notícia sobre o caso Robinho , virou um palco de discussão sobre os casos de estupro que envolvem jogadores de futebol. E o judoca respondeu a um leitor que pontou que o pagamento de um alto valor em dinheiro foi suficiente para libertar um homem condenado por estupro. "Como você comprova que ele a estuprou? A menina foi à força ao banheiro? Ela se sentiu tão constrangida pelo estupro que no mesmo mês voltou à boate. Como alguém que está sendo estuprada não vai gritar? Como ela não tem marcas de que foi obrigada a ter relação?".

Outro leitor, então, contestou. "Quem apurou foi a Polícia e ele foi condenado em base de fatos e testemunhas". Mas Nacif argumentou. "Você acha que o sistema não tem falhas? Você sabe o que as testemunhas falaram? Ele foi preso porque ele mentiu e produziu provas contra ele mesmo. Responde às perguntas que fiz no comentário de cima. Se o sistema estivesse preocupado em combater o estupro, colocaria prisão perpétua ou castração química para estupradores...", revelou, entre outras falas que estao registradas na foto desta matéria.

Procurado por A Gazeta, o judoca preferiu não comentar seu posicionamento nas redes sociais. “Estou morando no Paraguai e não quero me envolver em polêmica. Esse assunto é delicado e, sabendo como são as pessoas, prefiro ficar em off”.