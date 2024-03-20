Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem

Memorabília do Esporte lança miniaturas de Rebeca Andrade

Campeã olímpica e bicampeã mundial será a primeira atleta do mundo homenageada desta forma em série exclusiva de 150 peças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2024 às 19:10

Publicado em 20 de Março de 2024 às 19:10

Rebeca Andrade posando com a sua miniatura da série exclusiva
Rebeca Andrade posando com a sua miniatura da série exclusiva Crédito: Bruno Jenz/Divulgação
Campeã olímpica e bicampeã mundial, Rebeca Andrade vai ser homenageada pela 'Memorabília do Esporte', empresa de colecionáveis, com uma série exclusiva de 150 miniaturas da atleta. A miniatura tem como inspiração o momento mais icônico da carreira de Rebeca, remetendo à conquista das medalhas olímpicas de ouro e prata nos Jogos de Tóquio-2020.
"Ficou muito fofinha! A miniatura está linda! Está perfeita em todos os detalhes, no collant, no lacinho na cabeça, ficou a minha cara! Estou muito feliz e honrada com essa homenagem, é muito bom poder ver de perto essa Rebequinha e lembrar de um momento que me marcou tanto, que faz parte da minha história e que traz tantas boas lembranças! Adorei!", vibrou Rebeca.
As miniaturas são produzidas em resinas Polystone e 3D, pintadas manualmente, têm cerca de 20 centímetros de altura e autógrafo manual na base. Rebeca é a primeira personalidade do esporte do mundo a ser homenageada com uma série 'MiniCo'. A coleção já está em pré-venda pelo site www.memorabiliadoesporte.com.br.
"É uma honra para a MDE homenagear Rebeca Andrade, um dos principais símbolos do esporte olímpico do Brasil na atualidade, alguém que possui, mais do que medalhas, valores e princípios que inspiram e servem de exemplo para todos nós", afirmou Samy Vaisman, CEO da MDE.

Veja Também

Bruno Xavier vai vender medalha do Mundial para comprar ar-condicionado para igreja

França domina pódio na Superfinal da Copa do Mundo de Parapente em Baixo Guandu

Surfista capixaba pronto para disputar uma vaga na elite do circuito mundial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Olimpíadas Rebeca Andrade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados