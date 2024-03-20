Memorabília do Esporte lança miniaturas de Rebeca Andrade

Rebeca Andrade posando com a sua miniatura da série exclusiva Crédito: Bruno Jenz/Divulgação

Campeã olímpica e bicampeã mundial, Rebeca Andrade vai ser homenageada pela 'Memorabília do Esporte', empresa de colecionáveis, com uma série exclusiva de 150 miniaturas da atleta. A miniatura tem como inspiração o momento mais icônico da carreira de Rebeca, remetendo à conquista das medalhas olímpicas de ouro e prata nos Jogos de Tóquio-2020.

"Ficou muito fofinha! A miniatura está linda! Está perfeita em todos os detalhes, no collant, no lacinho na cabeça, ficou a minha cara! Estou muito feliz e honrada com essa homenagem, é muito bom poder ver de perto essa Rebequinha e lembrar de um momento que me marcou tanto, que faz parte da minha história e que traz tantas boas lembranças! Adorei!", vibrou Rebeca.

As miniaturas são produzidas em resinas Polystone e 3D, pintadas manualmente, têm cerca de 20 centímetros de altura e autógrafo manual na base. Rebeca é a primeira personalidade do esporte do mundo a ser homenageada com uma série 'MiniCo'. A coleção já está em pré-venda pelo site www.memorabiliadoesporte.com.br.