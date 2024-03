Voo livre

França domina pódio na Superfinal da Copa do Mundo de Parapente em Baixo Guandu

Competição começou no último dia 6 de março e a grande decisão foi neste final de semana. Torneio reuniu 130 pilotos, de 25 países diferentes

2 min de leitura min de leitura

Franceses dominaram tanto no masculino, como no feminino. (Divulgação/PWC)

Chegou ao fim a Copa do Mundo de Parapente, realizada em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. A 13ª Superfinal começou no dia 6 de março e teve sua decisão no último sábado (16), com os franceses dominando as provas realizadas na Rampa do Monjolo.

Além do primeiro lugar na categoria feminina, com Meryl Delferriere, a França subiu ao lugar mais alto do pódio também com Honorin Hamard, no masculino. A equipe vencedora foi a Ozone, que conta com três franceses e um britânico.

Ao todo, foram 130 pilotos, de 25 países diferentes, que marcaram presença na competição, que concluiu a temporada do ano passado. O calendário 2024 terá início em maio, com a etapa nas cidades de Grindelwald e Interlaken, nas montanhas da Suíça.

Esta foi a terceira vez que Baixo Guandu sediou uma Super Final de Copa do Mundo. O município é considerado um dos melhores locais do mundo para a prática da modalidade, com decolagens na Rampa do Monjolo e o espetacular visual do vale do Rio Doce.

“Parabéns mais uma vez a Baixo Guandu por organizar um evento internacional desse porte. Ganha a economia do município e ganha também nosso Estado, que recebe uma visibilidade positiva por meio de quem veio participar e de quem acompanha a competição, que durou quase duas semanas. Parabéns também a todos que subiram ao pódio após tantos dias de disputa”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Confira os três primeiros lugares de cada categoria

Equipes:

1º Lugar: OZONE



2º Lugar: NIVIUK 1



3º Lugar: ALAS DE HOMBRE

Feminino:

1º Lugar: MERYL DELFERRIERE (FRANÇA)



2º Lugar: ALEXIA FISCHER (ESTADOS UNIDOS)



3º Lugar: CONSTANCE METTETAL (FRANÇA)



Masculino:

1º Lugar: HONORIN HAMARD (FRANÇA)



2º Lugar: BAPTISTE LAMBERT (FRANÇA)



3º Lugar: JOACHIM OBERHAUSER (ITÁLIA)



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta