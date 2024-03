Final da Copa do Mundo de Parapente neste fim de semana em Baixo Guandu

A competição recebe cerca de 130 pilotos de 30 países diferentes na Rampa do Monjolo e agita o município

A Superfinal da Copa do Mundo de Parapente começou no dia 5 de março, em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo. A competição reuniu os 20 melhores pilotos de cada uma das seis etapas que ocorreram em diversos países para decidir quem é o melhor. E a decisão acontece neste sábado (16), na Rampa do Monjolo, que tem mais de 900m de altura e fica à 13km do Centro da cidade.