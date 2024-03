Tenista capixaba Lucca Pignaton marca primeiros pontos no ranking da ATP

Ao lado de seu parceiro de Curaçao, o atleta capixaba venceu dupla favorita e avançou às quartas de final no torneio M25 de Sto. Domingo, na República Dominicana

Lucca Pignaton, capixaba de 18 anos, conquistou, nesta semana, sua primeira vitória no tênis profissional no torneio US$ 25 mil de Santo Domingo, na República Dominicana, no piso duro. Ele já garantiu seus primeiros pontos no ranking mundial que serão divulgados no dia 25 de março.