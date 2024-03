Agência Mundial Antidoping segue "cética e preocupada" quanto à Rússia

Há anos a Rússia está envolvida em escândalos de doping que forçaram seus atletas a serem impedidos de competir sob sua bandeira e cores nacionais.

O chefe da Agência Mundial Antidoping (Wada) disse nesta terça-feira (12) que continua cético e preocupado com as práticas antidoping da Rússia, no momento em que alguns atletas do país se preparam para competir como neutros nos Jogos Olímpicos de Paris deste ano. Falando no Simpósio Anual da Wada em Lausanne, o presidente da Wada, Witold Banka, afirmou ter recebido muitas perguntas de atletas preocupados com os russos que podem competir em Paris. "O que posso lhes dizer é que todos eles continuam sujeitos a testes", disse ele.