Bruno Xavier vai vender medalha do Mundial para comprar ar-condicionado para igreja

O capixaba Bruno Xavier comemora o hexacampeonato mundial do Brasil no futebol de areia Crédito: Fifa/Divulgação

A Gazeta. Recentemente campeão da Copa do Mundo de Beach Soccer , o capixaba Bruno Xavier anunciou nesta terça-feira (19) que irá vender a medalha da conquista para comprar ares-condicionados para o Ministério Casa da Paternidade, de Anchieta, que conta com aproximadamente 100 membros atualmente. A decisão veio após um culto realizado no novo templo do ministério, quando o mesmo teve de ser encerrado antes do previsto devido o forte calor, segundo relata o jogador para a reportagem de

Bruno anunciou em suas redes sociais que estaria disposto a vender a medalha e pediu ajuda, pois não conhecia nenhum colecionador que pudesse comprar o objeto. No entanto, segundo ele, algumas pessoas interessadas na compra já se manifestaram e se colocaram à disposição para ajudar.

"Isso não é um sacrifício porque eu não guardo as medalhas que eu ganho, os troféus que eu ganho, não tenho nenhum. Sempre investi em pessoas, no Mundial eu tive muitas experiências com Deus e o sentimento é que eu só estou devolvendo para Ele aquilo que ele me deu", afirma o atleta.