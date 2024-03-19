Bruno Xavier vai vender medalha do Mundial para comprar ar-condicionado para igreja

Recentemente campeão da Copa do Mundo de Beach Soccer, o capixaba Bruno Xavier anunciou nesta terça-feira (19) que irá vender a medalha da conquista para comprar ares-condicionados para o Ministério Casa da Paternidade, de Anchieta, que conta com aproximadamente 100 membros atualmente. A decisão veio após um culto realizado no novo templo do ministério, quando o mesmo teve de ser encerrado antes do previsto devido o forte calor, segundo relata o jogador para a reportagem de A Gazeta.
Bruno anunciou em suas redes sociais que estaria disposto a vender a medalha e pediu ajuda, pois não conhecia nenhum colecionador que pudesse comprar o objeto. No entanto, segundo ele, algumas pessoas interessadas na compra já se manifestaram e se colocaram à disposição para ajudar.
"Isso não é um sacrifício porque eu não guardo as medalhas que eu ganho, os troféus que eu ganho, não tenho nenhum. Sempre investi em pessoas, no Mundial eu tive muitas experiências com Deus e o sentimento é que eu só estou devolvendo para Ele aquilo que ele me deu", afirma o atleta.
A doação vai fornecer ares-condicionados para o templo principal e para as salas onde as crianças ficam durante o culto. Bruno afirma que já realizou o orçamento e o valor total gira em torno de R$ 42.500. "Fizemos vários orçamentos e quem for comprar a medalha vai direto na empresa (comprar os aparelhos)", conta.