Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Bruno Xavier vai vender medalha do Mundial para comprar ar-condicionado para igreja
Boa ação

Bruno Xavier vai vender medalha do Mundial para comprar ar-condicionado para igreja

Campeão do mundo de Beach Soccer pela Seleção Brasileira, capixaba vai usar valor para conseguir um sistema de refrigeração para o local

Publicado em 19 de Março de 2024 às 18:56

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

19 mar 2024 às 18:56
O capixaba Bruno Xavier comemora o hexacampeonato mundial do Brasil no futebol de areia
O capixaba Bruno Xavier comemora o hexacampeonato mundial do Brasil no futebol de areia Crédito: Fifa/Divulgação
Recentemente campeão da Copa do Mundo de Beach Soccer, o capixaba Bruno Xavier anunciou nesta terça-feira (19) que irá vender a medalha da conquista para comprar ares-condicionados para o Ministério Casa da Paternidade, de Anchieta, que conta com aproximadamente 100 membros atualmente. A decisão veio após um culto realizado no novo templo do ministério, quando o mesmo teve de ser encerrado antes do previsto devido o forte calor, segundo relata o jogador para a reportagem de A Gazeta. 
Bruno anunciou em suas redes sociais que estaria disposto a vender a medalha e pediu ajuda, pois não conhecia nenhum colecionador que pudesse comprar o objeto. No entanto, segundo ele, algumas pessoas interessadas na compra já se manifestaram e se colocaram à disposição para ajudar. 
"Isso não é um sacrifício porque eu não guardo as medalhas que eu ganho, os troféus que eu ganho, não tenho nenhum. Sempre investi em pessoas, no Mundial eu tive muitas experiências com Deus e o sentimento é que eu só estou devolvendo para Ele aquilo que ele me deu", afirma o atleta. 
A doação vai fornecer ares-condicionados para o templo principal e para as salas onde as crianças ficam durante o culto. Bruno afirma que já realizou o orçamento e o valor total gira em torno de R$ 42.500. "Fizemos vários orçamentos e quem for comprar a medalha vai direto na empresa (comprar os aparelhos)", conta. 

Veja Também

França domina pódio na Superfinal da Copa do Mundo de Parapente em Baixo Guandu

Capixabas vencem etapa de Recife e prestam solidariedade à vítima de homofobia

Surfista capixaba pronto para disputar uma vaga na elite do circuito mundial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta calor doacao Esportes Igreja Futebol de areia Ar-condicionado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados