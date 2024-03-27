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Capixaba Bruno Altoé é bicampeão do Pan-Americano de jiu-jitsu

Atleta conquistou o torneio da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), que aconteceu na Flórida, Estados Unidos, pela segunda vez consecutiva

Publicado em 27 de Março de 2024 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2024 às 17:22
Bruno Altoé subiu no lugar mais alto do pódio
Bruno Altoé subiu no lugar mais alto do pódio Crédito: Divulgação
Mais uma vitória para o Espírito Santo. O capixaba Bruno Altoé subiu no lugar mais alto do pódio pela segunda vez consecutiva no Pan-Americano da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), que aconteceu na Osceola Heritage Park, na Flórida, Estados Unidos. 
Por ser o líder do ranking em sua categoria, Altoé lutou e derrotou Augusto Sakai, que é atleta do UFC. Diante de um forte adversário, o capixaba chegou a sair atrás no combate, mas não se abateu e conseguiu reverter o placar para sair vitorioso do ringue. 
"Foi como se fosse uma final antecipada, pois a primeira luta praticamente definiu o campeonato, pois tinha esse atleta que era uma estrela no evento, tinha todo o favoritismo..., mas, eu fui lá e fiz história!", contou Bruno.
Para ele, a preparação realizada não foi a melhor possível, por conta da rotina - está trabalhando em sua empresa no Brasil, o que acaba tomando bastante do seu tempo e energia.  No entanto, o capixaba teve a oportunidade de treinar com Jacaré, do UFC, e Xande Ribeiro, referência do jiu-jitsu mundial.
“Esse resultado representou trabalho de superação que eu tive que ter, conciliando os treinos com o meu trabalho e a minha dedicação à família. Então, foi bem difícil chegar depois do trabalho, ter que treinar e ainda ir disputar um campeonato de alto nível e trazer uma medalha de ouro. Foi uma sensação de dever cumprido por ter resiliência para superar as dificuldades durante o período de preparação.”, explicou Bruno Altoé.
O próximo compromisso e desafio do lutador capixaba será no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que está previsto para acontecer no próximo mês, em abril. 

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