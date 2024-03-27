Capixaba Bruno Altoé é bicampeão do Pan-Americano de jiu-jitsu

Bruno Altoé subiu no lugar mais alto do pódio Crédito: Divulgação

Mais uma vitória para o Espírito Santo. O capixaba Bruno Altoé subiu no lugar mais alto do pódio pela segunda vez consecutiva no Pan-Americano da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), que aconteceu na Osceola Heritage Park, na Flórida, Estados Unidos.

Por ser o líder do ranking em sua categoria, Altoé lutou e derrotou Augusto Sakai, que é atleta do UFC. Diante de um forte adversário, o capixaba chegou a sair atrás no combate, mas não se abateu e conseguiu reverter o placar para sair vitorioso do ringue.

"Foi como se fosse uma final antecipada, pois a primeira luta praticamente definiu o campeonato, pois tinha esse atleta que era uma estrela no evento, tinha todo o favoritismo..., mas, eu fui lá e fiz história!", contou Bruno.

Para ele, a preparação realizada não foi a melhor possível, por conta da rotina - está trabalhando em sua empresa no Brasil, o que acaba tomando bastante do seu tempo e energia. No entanto, o capixaba teve a oportunidade de treinar com Jacaré, do UFC, e Xande Ribeiro, referência do jiu-jitsu mundial.

“Esse resultado representou trabalho de superação que eu tive que ter, conciliando os treinos com o meu trabalho e a minha dedicação à família. Então, foi bem difícil chegar depois do trabalho, ter que treinar e ainda ir disputar um campeonato de alto nível e trazer uma medalha de ouro. Foi uma sensação de dever cumprido por ter resiliência para superar as dificuldades durante o período de preparação.”, explicou Bruno Altoé.