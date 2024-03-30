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Corrida da Penha

Fé e superação na 11ª edição da Corrida da Penha, no domingo (31)

O primeiro colocado receberá um prêmio de R$ 1.800,00, além de um troféu, entre o segundo e o quinto lugares também serão contemplados com um valor em espécie

Publicado em 30 de Março de 2024 às 16:00

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

30 mar 2024 às 16:00
9ª Edição da Corrida da Penha marcou início da Festa da Penha 2022
9ª Edição da Corrida da Penha marcou início da Festa da Penha 2022 Crédito: Bruno Lopes/Divulgação
A celebração da Festa da Penha terá início no próximo domingo (31), e logo nesse dia, ocorrerá uma atividade especial em homenagem à padroeira do Espírito Santo: a 11ª edição da Corrida da Penha. A competição é organizada pela Rede Gazeta e está com as inscrições esgotadas.
Os competidores partirão às 7h30 da manhã, da Praça dos Ciclistas, em Itaparica, e seguirão em direção à Prainha, situada aos pés do Convento da Penha, percorrendo um trajeto de 7 quilômetros para participantes acima de 16 anos, e entre 60 e 200 metros para crianças com idades entre 3 e 15 anos, de ambos os sexos.
O primeiro colocado receberá um prêmio de R$ 1.800,00, além de um troféu, e entre o segundo e o quinto lugares também serão contemplados com um valor em espécie. Todos os que completarem o percurso receberão uma medalha de participação.
Os atletas do futuro também terão seu momento de participação na Corridinha da Penha. Para os pequenos de 6 a 12 anos, haverá uma corrida especial de 60 a 120 metros no Parque da Prainha, após a corrida principal. Assim como os adultos, elas receberão uma camiseta e um número de participação, além de uma medalha exclusiva.

Horários e percurso

A concentração para a Corrida de Penha começará às 6h30, com a largada prevista para às 7h30, em um único pelotão. Já a Corridinha da Penha acontecerá por volta das 9h, logo após o término da corrida principal. O percurso da competição principal será de 7,1 quilômetros, completamente plano, passando pela Avenida José Júlio de Souza, Avenida Antônio Gil Veloso, Rua Castelo Branco e Rua Antônio Ataíde, com chegada no Parque da Prainha.

Premiação

  • Categoria geral (masculino e feminino) 

  • 1° lugar: R$ 1.800,00 + troféu 
  • 2° lugar: R$ 1.500,00 + troféu 
  • 3° lugar: R$ 1.200,00 + troféu 
  • 4° lugar: R$ 900,00 + troféu 
  • 5° lugar: R$ 600,00 + troféu 

  • Categoria Pessoas com Deficiência (PCD) Masulino e Feminino

  • Troféu para os 1º, 2º e 3º colocados. 

  • Faixa Etária (masculino e feminino)   

  • 16 a 19 anos
  • 20 a 24 anos 
  • 25 a 29 anos 
  • 30 a 34 anos 
  • 35 a 39 anos 
  • 40 a 44 anos 
  • 45 a 49 anos 
  • 50 a 54 anos 
  • 55 a 59 anos 
  • 60 a 64 anos 
  • 65 a 69 anos 
  • Acima de 70 anos


  • Serão premiados os três primeiros colocados de cada grupo: o 1º lugar recebe um troféu, enquanto 2º e 3º colocados receberão medalha.
10ª edição da Corrida da Penha
10ª edição da Corrida da Penha, em 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva

Histórico

Iniciada em 2006 a Corrida da Penha virou uma tradição e desde 2022 há um espaço voltado às crianças, a Corridinha da Penha. O evento traduz muito da história e cultura do Espírito Santo, além da fé do povo capixaba. Não à toa o evento acontece no domingo de Páscoa e tem o percurso encerrado aos pés da Igreja da Penha, a padroeira do Estado. 
A celebração se estenderá até o dia 8 de abril e será marcada por várias atividades, entre as celebrações religiosas. O Convento da Penha e o Parque da Prainha centralizarão a festa, cujo encerramento contará com um show de Michel Teló.

Serviço

  • 11ª Corrida da Penha 

  • Data: 31 de março de 2024 (domingo)
  • Local: Praça dos Ciclistas x Parque da Prainha (Vila Velha - ES) 
  • Horário: Concentração às 6h30 - Largada às 7h30 
  • Percurso: Av. Estudante José Julio de Souza, Av. Antônio Gil Veloso, Av. Castelo Branco, Rua Antônio Ataíde e Parque da Prainha. 
  • Distância: 7,1 km

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