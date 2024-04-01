André Stein e George vencem etapa do Circuito Mundial em Saquarema

André e George venceram o Circuito Mundial de Vôlei de Praia Crédito: CBV

O capixaba André Stein e seu parceiro George Wanderley (PB) deram um passo importante na busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Neste domingo (31), eles venceram os cubanos Diaz e Alayo por 2 sets a 1, com parciais de 21-18; 17-21; e 19-17, e garantiram a medalha de ouro na etapa de Saquarema (RJ), válida pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

A vitória garante 800 pontos no ranking mundial para os brasileiros, que devem subir no ranking mundial, o que deixa Paris no horizonte da dupla. A corrida olímpica vai até o dia 9 de junho. Ainda falta a disputa de sete Challengers - em Tepic (México), Brasília (DF), Ostrava (República Tcheca), Espinho (Portugal), Xiamen (China) e Jablonki (Polônia). André e George são os brasileiros mais bem colocados no ranking mundial com o quinto lugar.

Em suas redes sociais, André Stein comemorou a vitória. "Resultado muito importante para o nosso time na busca pela vaga olímpica! Jogar o mundial no Brasil é sempre especial, e dessa vez não foi diferente. A torcida na final nos empurrou para o título".