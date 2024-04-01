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Vôlei de Praia

André Stein e George vencem etapa do Circuito Mundial em Saquarema

O capixaba e o paraibano garantem mais 800 pontos no ranking mundial e ficam mais perto da vaga nas Olimpíadas de Paris
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

01 abr 2024 às 12:17

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 12:17

André e George venceram o Circuito Mundial de Vôlei de Praia
André e George venceram o Circuito Mundial de Vôlei de Praia Crédito: CBV
O capixaba André Stein e seu parceiro George Wanderley (PB) deram um passo importante na busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Neste domingo (31), eles venceram os cubanos  Diaz e Alayo por 2 sets a 1, com parciais de 21-18; 17-21; e 19-17, e garantiram a medalha de ouro na etapa de Saquarema (RJ), válida pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia.
A vitória garante 800 pontos no ranking mundial para os brasileiros, que devem subir no ranking mundial, o que deixa Paris no horizonte da dupla. A corrida olímpica vai até o dia 9 de junho. Ainda falta a disputa de sete Challengers - em Tepic (México), Brasília (DF), Ostrava (República Tcheca), Espinho (Portugal), Xiamen (China) e Jablonki (Polônia). André e George são os brasileiros mais  bem colocados no ranking mundial com o quinto lugar.
Em suas redes sociais, André Stein comemorou a vitória. "Resultado muito importante para o nosso time na busca pela vaga olímpica! Jogar o mundial no Brasil é sempre especial, e dessa vez não foi diferente. A torcida na final nos empurrou para o título".
A vitória em território nacional tem um sabor especial para o atleta. Ela é a sua sétima conquista. "Das medalhas que eu tenho no Circuito Mundial, desde quando comecei a disputar, com essa agora, já são 7 medalhas de ouro jogando em casa", ressaltou ao reforçar a importância do fator casa.

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