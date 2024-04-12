Final de campeonato de futsal em Vargem Alta termina em confusão

A final de um evento municipal de futsal promovido pela prefeitura de Vargem Alta , na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (11) terminou em confusão entre as torcidas. A Polícia Militar precisou utilizar spray de pimenta e cassetete para conter as brigas entre torcedores.

O final masculino da Copa Verão de Futsal de Vargem Alta acontecia no ginásio de esportes Jair Rodrigues de Castro. A partida, segundo o município, era disputada entre os times Vargem Alta x Flamenguinho de Claros Dias. Ao final do jogo, com o placar de 2 a 1 para o Vargem Alta, a disputa estava foi interrompida pela confusão.

A Polícia Militar informou que fazia o policiamento das finais do campeonato e o evento ocorria sem alteração até às 21h30, com cerca de mil pessoas nas arquibancadas. Durante o jogo houve uma briga entre os jogadores, que evoluiu para vias de fato entre os torcedores e jogadores e torcedores contra torcedores.

De acordo com a polícia, havia cerca de 50 pessoas brigando. Eles ordenaram que parassem, mas ninguém obedeceu e os envolvidos deram socos e chutes nos militares, sendo necessário, em um segundo momento, o uso de bastão para responder a injusta agressão e separar os indivíduos.

Os policiais precisaram ainda utilizar spray de pimenta. A confusão foi, parcialmente, encerrada, porém em seguida, houve outra briga na arquibancada, sendo novamente necessário o uso do bastão e spray. Os suspeitos dispersaram e ninguém foi detido.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio de nota, a prefeitura disse que a partida estava acirrada, que aos 12 minutos do segundo tempo houve uma confusão generalizada, com socos e pontapés, na arquibancada e nos arredores da quadra. Afirmou que rapidamente o episódio foi contido pela Polícia Militar, que estava no local realizando o policiamento e o ginásio foi evacuado.

Na manhã desta sexta-feira (12), com iniciativa da Polícia Militar, foi realizada uma reunião com os representantes das equipes do Vargem Alta e Flamenguinho, além da secretaria de Esportes. Foi discutido como vem sendo tratado o esporte no município e quais atitudes devem ser tomadas para que ocorridos lamentáveis como o da noite anterior não se repitam. Ambas as equipes lamentam o ocorrido e repudiam toda e qualquer situação de violência.