Esquiva Falcão se prepara para 3 lutas neste ano e mira o cinturão mundial

Esquiva Falcão quer melhorar seu índice no ranking Crédito: Leandro Bernardes/PxImages/Folhapress

Esquiva Falcão voltará aos ringues no início do próximo semestre. Atualmente morando em Sorocaba, interior de São Paulo, o boxeador está treinando para a primeira de uma série de três lutas que irá disputar neste ano.

A primeira luta desta sequência vai acontecer em São Paulo, em junho, a segunda em setembro, em Dubai, e a terceira em dezembro na Arábia Saudita. Esta última, segundo o lutador, valendo o cinturão mundial.