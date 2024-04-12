Esquiva Falcão se prepara para 3 lutas neste ano e mira o cinturão mundial

Esquiva Falcão voltará aos ringues no início do próximo semestre. Atualmente morando em Sorocaba, interior de São Paulo, o boxeador está treinando para a primeira de uma série de três lutas que irá disputar neste ano.
A primeira luta desta sequência vai acontecer em São Paulo, em junho, a segunda em setembro, em Dubai, e a terceira em dezembro na Arábia Saudita. Esta última, segundo o lutador, valendo o cinturão mundial.
Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, Esquiva migrou para o boxe profissional e acumulou um cartel com 30 vitórias e apenas uma derrota. Essa única derrota ocorreu em sua última luta, na qual disputou o título mundial de sua categoria em julho, quando foi derrotado pelo alemão Vincenzo Gualtieri, por decisão unânime dos juízes.