Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Esquiva Falcão se prepara para 3 lutas neste ano e mira o cinturão mundial
Retomada

Esquiva Falcão se prepara para 3 lutas neste ano e mira o cinturão mundial

Esquiva começa temporada por São Paulo, em junho, depois duela em setembro, em Dubai, e encerra em dezembro na Arábia Saudita disputando cinturão
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

12 abr 2024 às 10:41

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 10:41

Esquiva Falcão lutando
Esquiva Falcão quer melhorar seu índice no ranking Crédito: Leandro Bernardes/PxImages/Folhapress
Esquiva Falcão voltará aos ringues no início do próximo semestre. Atualmente morando em Sorocaba, interior de São Paulo, o boxeador está treinando para a primeira de uma série de três lutas que irá disputar neste ano.
A primeira luta desta sequência vai acontecer em São Paulo, em junho, a segunda em setembro, em Dubai, e a terceira em dezembro na Arábia Saudita. Esta última, segundo o lutador, valendo o cinturão mundial. 
 Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, Esquiva migrou para o boxe profissional e acumulou um cartel com 30 vitórias e apenas uma derrota. Essa única derrota ocorreu em sua última luta, na qual disputou o título mundial de sua categoria em julho, quando foi derrotado pelo alemão Vincenzo Gualtieri, por decisão unânime dos juízes.

Veja Também

Popó não dá chances para Bambam e termina luta em 36 segundos

Julgamento de Daniel Alves começa na segunda em Barcelona; veja detalhes

Patinador brasileiro é encontrado morto no sofá de casa na Suíça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esquiva Falcão Boxe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados