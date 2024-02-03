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Luto no esporte

Patinador brasileiro é encontrado morto no sofá de casa na Suíça

Um dos primeiros a desenvolver a patinação de velocidade no Brasil, Gabriel Ohnmacht morreu na sexta-feira (2) aos 23 anos

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 18:04

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2024 às 18:04
Gabriel Ohnmacht, patinador brasileiro, encontrado morto no sofá de casa, na Suíça
Gabriel Ohnmacht patinou entre 2015 e 2017 e tinha o anseio de voltar à modalidade Crédito: Divulgação
SÃO PAULO - Destaque da patinação de velocidade do Brasil entre 2015 e 2017 e um dos primeiros a desenvolver a modalidade, Gabriel Ohnmacht morreu na sexta-feira (2) aos 23 anos. Ele foi encontrado morto em casa, na comuna suíça de Schaffhausen por sua mãe, Fátima.
"Em nome de toda a comunidade dos esportes no gelo, a CBDG se solidariza com seus familiares e amigos. O desporto brasileiro agradece seu memorável e importante legado e lamenta a sua partida precoce", escreveu a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG).
Filho de mãe brasileira e pai alemão, Ohnmacht optou desde os 15 anos em defender o Brasil na patinação. Como as modalidades no gelo não são comumente praticadas no País, o jovem se tornou um dos primeiros patinadores de velocidade, ajudando na confecção da vestimenta para a prática esportiva e auxiliando na filiação do Brasil à União Internacional de Patinação (ISU).
Ohnmacht patinou entre 2015 e 2017 e tinha o anseio de voltar à modalidade. A causa da morte não foi confirmada. De acordo com Fátima, em entrevista ao ge, ele foi encontrado deitado no sofá de sua casa, com fones de ouvido. Não havia ferimentos em seu corpo ou sinais de arrombamento na casa, por isso ela cogita que o filho tenha sido vítima de uma parada cardíaca.
Ohnmacht não chegou a defender o Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno. Ao longo de sua carreira participou de competições na Suíça e na Alemanha, especialmente em Inzell, onde obteve suas melhores marcas.

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