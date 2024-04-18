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O mar é para todos

Etapa do Circuito Mundial de Bodyboard na Serra promove a inclusão

Além das competidoras mastectomizadas e amputadas, a categoria PCD agora incluirá atletas com deficiência visual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2024 às 09:42

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 09:42

Parte do Circuito Mundial de Bodyboarding acontecerá na Serra, no mês de Abril
Parte do Circuito Mundial de Bodyboarding acontecerá na Serra, no mês de Abril Crédito: Divulgação
O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, que ocorrerá na Serra, está ampliando sua abrangência nesta edição. Além das competidoras mastectomizadas e amputadas, a categoria PCD agora incluirá atletas com deficiência visual. Esta terceira edição do evento terá início nesta quinta-feira (18), na praia de Jacaraípe, e a atleta pernambucana Carla Cunha buscará sua segunda vitória na competição.
A inclusão e superação são temas centrais, tanto no esporte quanto na vida. As atletas PCD de bodyboarding enfrentarão os desafios do mar, de 18 a 27 de abril, quando acontecerá a etapa brasileira do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro.  
"Temos duas novidades nesta edição. Uma delas é a bateria composta por atletas com sequelas de doenças que ocasionaram a condição de cegueira ou deficiência visual. Uma iniciativa inédita no mundo, por ser a primeira bateria em competição oficial de bodyboarding composta por mulheres com deficiência visual. A outra é a de munir as atletas com informações de conteúdos educacionais pertinentes ao conceito de esporte e pessoa com deficiência", explica o consultor da categoria PCD no evento, o professor Hudson Renato, técnico esportivo do Comitê Paralímpico Brasileiro - em atletismo e natação paralímpica.
Em busca de nova vitória - Entre as participantes está a pernambucana Carla Cunha, 42 anos, que estreou no torneio no ano passado, ganhando a categoria PCD. Agora, volta à praia de Jacaraípe, em busca de uma nova vitória. Carla amputou a perna após sofrer um grave acidente de moto em 2016.
“A vitória em 2023 foi bem significativa para mim, pois competi pela primeira vez apenas contra mulheres com o mesmo tipo de deficiência, e isso me colocou em situação de igualdade e me trouxe a vitória. Para este ano, as expectativas são as melhores possíveis. Darei o meu melhor, mostrando que o limite está na mente, e não em meu corpo. E espero me divertir muito nas ondas de Jacaraípe novamente”, afirma a atleta.
O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro reunirá as principais atletas do ranking mundial, incluindo a atual campeã profissional, a japonesa Sari Ohhara. O evento contará com cinco categorias, incluindo Pro Junior, Profissional, Master Woman, Open (Amador) e PCD, com o apoio de patrocinadores como ArcelorMittal, Governo do Estado do Espírito Santo e Prefeitura Municipal da Serra.

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