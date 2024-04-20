Hugo Cibien preparado para sua segunda temporada na Stock Series

Hugo Cibien está preparado para sua segunda temporada na Stock Series Crédito: RF Assessoria de Comunicação/Divulgação

O piloto capixaba Hugo Cibien está confirmado no grid da Stock Series 2024, que terá início neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Hugo disputará pelo segundo ano consecutivo a competição que vai oferecer uma premiação equivalente a R$ 2,5 milhões para ter o orçamento bonificado e ascender à Stock Car em 2025.

De contrato renovado com a equipe W2 ProGP, Hugo traz uma boa bagagem obtida no ano passado e agora busca brigar por título na competição. “Estou muito feliz por ir para a minha segunda temporada na Stock Series. Este ano, entendendo melhor o carro, espero lutar lá na frente e, quem sabe, brigar pelo título”, diz o piloto, que seguirá levando o numeral #92 em seu carro nesta temporada.

Motivado para encarar os desafios da nova temporada, Cibien teve forte preparação física e mental para chegar pronto ao objetivo de conquistar o pódio na abertura da temporada e iniciar com pé direito a disputa do campeonato.

Para a primeira rodada do circuito, a ArcellorMittal, fechou acordo de patrocínio e no domingo (20) acontecerá a prova “GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car” para comemorar os 45 anos da Stock Car.

Além dos naming rights da corrida, haverá a entrega dos seis troféus do GP e o carro-madrinha que irá à pista de interlagos será o protótipo do carro que será usado pela categoria em 2025, mas ainda em carroceria 2024 (sedan) e não SUV, que será empregada no ano que vem.