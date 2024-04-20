Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Automobilismo

Hugo Cibien preparado para sua segunda temporada na Stock Series

Neste fim de semana, piloto capixaba inicia a disputa a sua 2ª temporada na competição e vai em busca do acesso à categoria principal da Stock Car e do prêmio de R$ 2,5 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2024 às 02:00

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 02:00

Hugo Cibien está preparado para sua segunda temporada na Stock Series
Hugo Cibien está preparado para sua segunda temporada na Stock Series Crédito: RF Assessoria de Comunicação/Divulgação
O piloto capixaba Hugo Cibien está confirmado no grid da Stock Series 2024, que terá início neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Hugo disputará pelo segundo ano consecutivo a competição que vai oferecer uma premiação equivalente a R$ 2,5 milhões para ter o orçamento bonificado e ascender à Stock Car em 2025.
De contrato renovado com a equipe W2 ProGP, Hugo traz uma boa bagagem obtida no ano passado e agora busca brigar por título na competição. “Estou muito feliz por ir para a minha segunda temporada na Stock Series. Este ano, entendendo melhor o carro, espero lutar lá na frente e, quem sabe, brigar pelo título”, diz o piloto, que seguirá levando o numeral #92 em seu carro nesta temporada.
Motivado para encarar os desafios da nova temporada, Cibien teve forte preparação física e mental para chegar pronto ao objetivo de conquistar o pódio na abertura da temporada e iniciar com pé direito a disputa do campeonato.
Para a primeira rodada do circuito, a ArcellorMittal, fechou acordo de patrocínio e no domingo (20) acontecerá a prova “GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car” para comemorar os 45 anos da Stock Car.
Além dos naming rights da corrida, haverá a entrega dos seis troféus do GP e o carro-madrinha que irá à pista de interlagos será o protótipo do carro que será usado pela categoria em 2025, mas ainda em carroceria 2024 (sedan) e não SUV, que será empregada no ano que vem.
As corridas da Stock Series 2024 acontecem no sábado (20) às 10h e no domingo (21) às 9h, 9h40 e a corrida principal às 12h30, com transmissão do SporTV e das redes sociais da Stock Car.

Veja Também

Valorizando a mulher e a inclusão, Mundial de Bodyboarding tem fase no ES

Joel Jota renuncia ao papel de padrinho do Time Brasil em Paris-2024

Petrovic assume Seleção Brasileira de Basquete a dois meses do Pré-Olímpico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Automobilismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados