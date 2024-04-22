Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Capixaba André Stein e George dão passo importante pela vaga em Paris 2024
Vôlei de praia

Capixaba André Stein e George dão passo importante pela vaga em Paris 2024

Dupla brasileira ficou com a medalha de prata na etapa do México do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e retomaram a dianteira entre as duplas brasileiras no ranking mundial a três meses das Olimpíadas
Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 15:35

André Stein e George tem vaga encaminhada para Paris 2024 Crédito: Divulgação/FIVB
O capixaba André Stein deu mais um passo importante para o objetivo de conquistar a vaga nas Olimpíadas de Paris. No domingo (21), ele e seu parceiro George ficaram com a medalha de prata na etapa de Tepic, no México, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Os brasileiros foram derrotados na final pelos suecos David Ahman e Jonatan Hellvig por 2 sets a 1 (21/17, 19/21 e 15/10).
Com o resultado no México, André Stein e George retomaram a dianteira entre os brasileiros no ranking mundial. A dupla agora tem 9.140 pontos e ultrapassa Evandro e Arthur, que estão com 8.660 pontos. Faltando aproximadamente três meses para as Olimpíadas de Paris, os atuais líderes possuem situação confortável para garantir a vaga na competição, já que a diferença para a dupla que está na terceira colocação é considerável - apenas os dois primeiros colocados se classificam. 

Bronze e vaga olímpica no feminino

No feminino, o Brasil também conquistou um bom resultado. Neste domingo (21), a dupla formada por Bárbara Seixas e Carol Solberg conquistou a medalha de bronze ao vencer as italianas Marta Menegatti e Valentina Gottardi por 2 sets a 1 (22/20, 21/23 e 25/23). Durante a competição, elas garantiram vaga em Paris 2024 e vão representar o Brasil junto com Duda e Ana Patrícia. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo Esportes paris México Olimpíadas Vôlei de praia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados