Capixaba André Stein e George dão passo importante pela vaga em Paris 2024

O capixaba André Stein deu mais um passo importante para o objetivo de conquistar a vaga nas Olimpíadas de Paris. No domingo (21), ele e seu parceiro George ficaram com a medalha de prata na etapa de Tepic, no México, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Os brasileiros foram derrotados na final pelos suecos David Ahman e Jonatan Hellvig por 2 sets a 1 (21/17, 19/21 e 15/10).
Com o resultado no México, André Stein e George retomaram a dianteira entre os brasileiros no ranking mundial. A dupla agora tem 9.140 pontos e ultrapassa Evandro e Arthur, que estão com 8.660 pontos. Faltando aproximadamente três meses para as Olimpíadas de Paris, os atuais líderes possuem situação confortável para garantir a vaga na competição, já que a diferença para a dupla que está na terceira colocação é considerável - apenas os dois primeiros colocados se classificam.
Bronze e vaga olímpica no feminino
No feminino, o Brasil também conquistou um bom resultado. Neste domingo (21), a dupla formada por Bárbara Seixas e Carol Solberg conquistou a medalha de bronze ao vencer as italianas Marta Menegatti e Valentina Gottardi por 2 sets a 1 (22/20, 21/23 e 25/23). Durante a competição, elas garantiram vaga em Paris 2024 e vão representar o Brasil junto com Duda e Ana Patrícia.